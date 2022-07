Nissan e-Power, de elektrische auto zonder stekker

Nissan lepelt een nieuwe motorisatie in zijn jongste Qashqai, de e-Power. Het gaat om een zuiver elektrische aandrijving waarbij de noodzakelijke stroom door een benzinegenerator wordt opgewekt.

Elektrisch rijden, benzine tanken

De e-Power aandrijving is in vele opzichten vernieuwend, want omdat je benzine tankt en elektrisch rijdt hoef je de wagen nooit aan een stopcontact of een laadpaal bij te laden, meteen één van de voornaamste troeven die deze technische oplossing biedt. Benzine tanken gaat immers snel en je bent onafhankelijk van oplaadinfrastructuur. Het rijden zelf is perfect vergelijkbaar met een zuiver elektrische auto want de voorwielen worden enkel aangedreven door een elektromotor. Er is geen enkele mechanische verbinding tussen de verbrandingsmotor en de wielen.

Stil en zuinig

De elektromotor levert 190 pk en een niet onaardig koppel van 330 Nm. Dat volstaat voor puike prestaties en net zoals bij een (échte) EV, is de maximale trekkracht al vanaf de start beschikbaar wat zorgt voor meer dan vlotte acceleraties. De elektriciteit wordt geleverd door een benzinemotor die aan een stroomgenerator wordt gekoppeld. Tussen de generator en de elektromotor zit een compacte batterij om een kleine hoeveelheid elektriciteit kortstondig te kunnen opslaan. Ook de benzinemotor is erg vernuftig en draait dankzij een variabele compressie erg zuinig. In het interieur is ook het geluid van de verbrandingsmotor nauwelijks waarneembaar. Omdat de motor aan vooraf bepaalde toerentallen draait, kan men met negatieve geluidsgolven het motorgeluid in het interieur perfect counteren.

De ideale oplossing?

De e-Power motor die vanaf september bij de dealer staat, biedt het rijplezier, het comfort en de werkingsstilte van een elektrische auto zonder het gedoe met laadkabels en de beperkte infrastructuur. Keerzijde van de medaille is dat de wagen nog steeds op klassieke benzine draait en ook navenant fiscaal wordt belast. BIV en rijtaks worden berekend op de 1.5 liter turbomotor met een (WLTP) CO2-uitstoot van 120 g/km, wat neerkomt op een benzineverbruik van 5,3l/100 km. Kortom, deze e-Power biedt een bonus op vlak van comfort en gebruiksgemak, maar kan nauwelijks het verschil maken op ecologisch vlak omwille van de hoge CO2-emissie in verhouding tot de complexe technologie die niet enkel de prijs, maar ook het gewicht verhoogt (tot bijna 1,7 ton). De N-Connecta basisversie van de Qashqai e-Power kost 40.740 euro, en is ruim 10.000 euro duurder en 282 kg zwaarder is dan de goedkoopste Qashqai met een klassieke benzinemotor die 140 pk levert.