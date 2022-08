Nissan Ariya kost minstens 50.100 euro

Nissan lanceert nog deze zomer de Ariya. Dit langverwachte en 100 % elektrisch aangedreven SUV-model kost 50.100 euro of bijna 15.000 euro duurder dan de basis Leaf, het compactere EV-model van Nissan.

De Ariya is voor Nissan een belangrijke stap, enerzijds omdat de Leaf vaak te klein is om als enige gezinswagen te worden ingezet en anderzijds omdat de Leaf moeilijker kan opboksen tegen zijn jongere concurrenten met een grotere actieradius, snellere laadopties en soms zelfs een aantrekkelijkere prijs.

Met de nieuwe Ariya beent Nissan zijn concurrenten snel bij. De wagen rust bovendien op dezelfde basis als de recent gelanceerde Renault Mégane E-Tech. Dat geeft de Japanse EV een ruim interieur dankzij de lange wielbasis en de vlakke vloer.

Snufjes

Dat interieur oogt zelfs wat futuristisch omdat het dashboard wordt gedomineerd door twee grote displays, eentje als tellercluster en een centraal display waarop het infotainment en de bediening van de ventilatie staat. Op de rest van het dashboard zijn de klassieke knoppen overigens verdwenen. De haptische knopjes zijn netjes in het oppervlak verzonken en lichten op bij het inschakelen van het contact. Wanneer je erop drukt, bevestig een zachte trilling het commando.

Het elektrisch verschuifbare opbergvak tussen de voorstoelen is nog zo’n snufje. Ook nieuw is de evolutie van het e-pedal. Nissan pionierde bij de tweede generatie Leaf met de ‘one pedal drive’ waarbij de wagen remt (en volledig tot stilstand komt) wanneer je het gaspedaal lost. Bij dat systeem heb je het klassieke rempedaal enkel nodig voor een fors remmanoeuvre. In de Ariya komt een afgezwakte variant van dit systeem. De ‘e-pedal step’ heeft nog altijd dezelfde functie met dat verschil dat het de wagen niet meer volledig stopt. Er is tevens een kruipfunctie wanneer je vanuit stilstand het rempedaal lost zoals bij een klassieke automaat.

Keuze voor motor en batterij

De instapversie heeft één elektromotor die de voorwielen aandrijft en 218 pk levert. Die versie kan je kopen met 63 kWh aan batterijcapaciteit, goed voor een bereik van 400 km. Er is ook een grotere batterij van 87 kWh, waarbij de motor 242 pk levert. Deze versie is meteen 5.500 euro duurder maar biedt ook een ruimere actieradius tot 530 km.

De topversie krijgt vierwielaandrijving middels een bijkomende motor op de achteras. Die laatste zal uitsluitend leverbaar zijn met het grootste batterijpack van 87 kWh en kost minstens 58.600 euro.