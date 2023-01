Nieuwe Hyundai Kona gaat breed

Het Koreaanse Hyundai begint aan de volgende generatie van de Kona. De nieuweling blijft een compacte SUV met een breed gamma met verbrandingsmotoren, hybride en volledig elektrische aandrijvingen.

Eind vorig jaar werd de bestaande Kona met stille trom afgevoerd Aanslepende leveringsproblemen met toeleveranciers noopten het merk om de stekker (iets) vroeger dan gepland uit dit succesvolle model te trekken. Vandaag wordt ons een blik gegund op de opvolger die nu al op de Koreaanse markt beschikbaar is.

De nieuweling oogt futuristischer dan zijn voorganger omdat vooraan de klassieke koplampen verdwenen en plaats maakten voor een smalle horizontale lichtbalk die de nieuwe Kona een typerend en apart uiterlijk geven. Hyundai belooft ook meer interieurruimte en krijgt ook meer technologie aan boord. De bestuurder wordt geïnformeerd via twee 12,3 inch displays.

Divers motorgamma

In Korea komt de elektrische versie als eerste op de markt. Hyundai voorziet ook meer klassiek gemotoriseerde versies met een hybride variant en een versie met een conventionele verbrandingsmotor. De versies met verbrandingsmotor zijn overigens te herkennen aan de zwarte bekledingselementen rond de wielkasten. Tot slot zou er een sportieve N-versie komen met duidelijk agressiever ogende koetswerkdetails zoals een aangepaste bumper, zijschorten en een geïntegreerde achterspoiler.

Over een concrete lanceringsdatum is nog niets geweten. We weten wel dat de versies met verbrandingsmotor gebruik maken van de bekende 1.6 (T) GDi benzinemotor. De specificaties van de elektrische versie zullen naar alle waarschijnlijkheid in maart wereldkundig worden gemaakt.