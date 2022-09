Negentien mensen sterven na drinken van versneden alcohol in Marokko

In Ksar El Kebir, een stad in het noorden van Marokko, zijn negentien mensen gestorven nadat ze versneden alcohol hadden gedronken. Dat melden lokale media.

Een 48-jarige verdachte is dinsdag gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de verkoop van de versneden alcohol, stelt het directoraat-generaal Nationale Veiligheid (DGSN). De slachtoffers zouden in de winkel van de verdachte gesmokkelde alcohol hebben genuttigd. Er is 50 liter van de drank in beslag genomen. Ongeveer 30 mensen – tussen 35 en 50 jaar oud – zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Twee van hen liggen nog op de dienst intensieve zorgen. (