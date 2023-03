Nederlandse cabaretier en schrijver Wim de Bie overleden

De Nederlandse cabaretier en schrijver Wim de Bie is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de VPRO, waar hij decennialang programma’s voor maakte, maandag bekendgemaakt.

De Bie kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden in de jaren 70, 80 en 90 televisieprogramma’s voor de VPRO.

In de jaren 60 maakten Van Kooten en De Bie als de Klisjeemannetjes programma’s voor de radio en traden ze op in het tv-programma Hadimassa.

Van 1974 tot 1998 was het duo in eigen producties regelmatig te zien op de Nederlandse televisie, onder andere in het ‘Simplisties Verbond’, ‘Van Kooten en De Bie’ en ‘Keek op de Week’.

Naast tv-programma’s maakten Van Kooten en De Bie tussen 1972 en 1986 de ‘Bescheurkalender’, een dagkalender met humoristische teksten en beelden.