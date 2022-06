NAVO nodigt Finland en Zweden uit lid te worden en ondertekent toetredingsprotocollen

De NAVO-landen hebben beslist Finland en Zweden uit te nodigen om lid te worden en zijn het eens geworden om de toetredingsprotocollen te ondertekenen. Dat stellen de lidstaten in de gezamenlijke verklaring van de top.

“We herbevestigen ons engagement voor het opendeurbeleid van de NAVO”, staat in de verklaring. “Vandaag hebben we beslist Finland en Zweden uit te nodigen om leden van de NAVO te worden, en hebben we ingestemd om de toetredingsprotocollen te ondertekenen.”

De verklaring benadrukt nog dat het van vitaal belang is dat de “legitieme veiligheidsbezorgdheden van alle bondgenoten” worden aangepakt. “We verwelkomen het afsluiten van het trilaterale memorandum daarvoor tussen Turkije, Finland en Zweden”, klinkt het nog. “De veiligheid van Finland en Zweden is van direct belang voor de alliantie, ook tijdens het toetredingsproces.”

Jens Stoltenberg, de topman van de verdragsorganisatie, sprak woensdag van een historische beslissing, een gevolg van het akkoord van dinsdagavond. Toen ondertekenden Turkije, Zweden en Finland een memorandum dat de weg vrijmaakte voor de beslissing van woensdag.

Naar aanleiding van de Russische oorlog in Oekraïne beslisten Finland en Zweden om het lidmaatschap bij de NAVO aan te vragen. Op 18 mei gaven ze dat verzoek officieel aan de NAVO-baas.

Turkije was echter gekant tegen hun lidmaatschap. Hij beschuldigde beide landen ervan “terreurorganisaties” zoals de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, Syrisch-Koerdische militie YPG en de Gülenbeweging te steunen. Beschuldigingen die Stockholm en Helsinki van de hand wezen. Turkije eiste ook de uitlevering van verschillende mensen die in Turkije van terreur worden verdacht.

Strategisch concept noemt Rusland ‘meest belangrijke en directe bedreiging’

Het nieuw strategisch concept dat de NAVO-landen hebben aangenomen, noemt Rusland “de meest belangrijke en directe bedreiging voor de veiligheid van de bondgenoten en voor de vrede en stabiliteit in de Europees-Atlantische zone”. Hoewel de verdragsorganisatie zegt Rusland niet als een partner te kunnen beschouwen, wil de NAVO communicatiekanalen met Moskou open houden.

Volgens het concept, een blauwdruk voor het beleid met de doelen en taken voor de komende tien jaar, probeert Rusland invloedssferen op te richten en op allerlei manieren zoals agressie en annexatie, controle te verkrijgen.

De NAVO zegt geen confrontatie te zoeken en geen bedreiging voor de Russen te vormen. “We zullen blijven antwoorden op de Russische bedreigingen en vijandige daden in een verenigde en verantwoordelijke manier”, meldt het concept. De NAVO zal de afschrikking en defensie van alle bondgenoten gevoelig verhogen. “In het licht van zijn vijandige beleid en vijandige daden, kunnen we Rusland niet beschouwen als onze partner”, klinkt het nog. “Wel blijven we bereid om communicatiekanalen met Mosko open te houden om risico’s te beheren en verzachten, escalatie te vermijden en transparantie te verhogen.”

De alliantie wil stabiliteit en voorspelbaarheid in het Europees-Atlantisch gebied en tussen de NAVO en Rusland. Een verandering in de betrekking is gekoppeld aan de stopzetting van het “agressief gedrag” van Rusland, dat zich ook volledig aan het internationaal recht moet houden, klinkt het nog.

China ‘daagt NAVO-belangen, veiligheid en waarden’ uit

Op de NAVO-top in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben de regeringsleiders en staatshoofden van de 30 lidstaten het nieuwe strategisch concept aangenomen. Daarin wordt China voor het eerst vermeld: het land daagt “onze belangen, veiligheid en waarden” uit, klinkt het.

China hanteert volgens het concept een “breed gamma aan politieke, economische en militaire instrumenten” om zijn globale voetafdruk te vergroten en macht uit te stralen, terwijl het land vaag blijft over de strategie, intenties en de militaire opbouw.

Nog volgens de NAVO zijn Chinese hybride en cyberoperaties, net als opruiende retoriek en desinformatie gericht op bondgenoten en schaden die de veiligheid van de alliantie.

De verdragsorganisatie oordeelt dat Peking belangrijke technologische en industriële sectoren wil controleren, net als belangrijke infastructuur, strategische voorraden en toeleveringsketen. Het strategische concept stelt ook nog dat China en Rusland een “vergrotend strategisch partnerschap” hebben en dat de “elkaar versterkende pogingen” om de internationale, op rechten gebaseerde orde te ondergraven, ingaan tegen de waarden en belangen van de NAVO-landen.

Tegelijk houdt de verdragsorganisatie de deur open voor dialoog. “We blijven bereid tot constructief overleg”, klinkt het. “Ook om wederzijdse transparantie op te bouwen.”

De NAVO zegt te zullen samenwerken om de “systemische uitdagingen” van China voor de Europees-Atlantische veiligheid aan te pakken en om te verzekeren dat de NAVO de veiligheid van de bondgenoten kan verzekeren.

NAVO-landen gaan over tot forse versterking van oostflank

De dertig NAVO-lidstaten hebben op de top in Madrid beslist om het verdedigings- en afschrikkingsdispositief aan de oostelijke grenzen van het bondgenootschap aanzienlijk te versterken. Het aantal militairen in hoge staat van paraatheid wordt drastisch opgevoerd, van de huidige 40.000 tot meer dan 300.000.

Volgens Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, gaat het bondgenootschap over tot een “fundamentele verandering in het verdedigings- en afschrikkingsbeleid”. De maatregelen zijn volgens hem ook nodig om tegemoet te komen aan “de nieuwe veiligheidsrealiteit”. De woensdag besliste maatregelen voorzien dat de huidige multinationale gevechtstroepen aan de oostelijke grens worden uitgebreid tot brigadeniveau. Een brigade bestaat doorgaans uit drie- tot vijfduizend soldaten.

De NAVO-reactiemacht wordt ook omgevormd. Het aantal militairen in hoge staat van paraatheid zal daarbij dus ruim verzevenvoudigd worden, van 40.000 tot meer dan 300.000. Er wordt ingezet op meer vooruitgeschoven capaciteit – zoals luchtverdediging – versterkte bevelvoering en robuustere defensieplannen waarbij troepen vooraf worden toegewezen voor de bescherming van een specifiek land.

“Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat we dergelijke plannen hebben met vooraf toegewezen stijdkrachten”, zegt Stoltenberg. De versterking van het verdedigings- en afschrikkingsdispositief van de NAVO volgt na de Russische invasie in Oekraïne. Verschillende landen in het oosten van het bondgenootschap hadden daarop namelijk een robuustere aanwezigheid gevraagd.