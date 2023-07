NAVO-baas Stoltenberg: ‘Erdogan zal Zweeds toetredingsprotocol naar parlement sturen’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal de toetredingsdocumenten van Zweden naar het parlement sturen voor ratificatie. Dat heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, maandag in Vilnius aangekondigd. Erdogan laat zo zijn verzet tegen een Zweedse toetreding tot de NAVO varen.

Erdogan, Stoltenberg en de Zweedse premier Ulf Kristersson spraken elkaar maandag in de Litouwse hoofdstad, aan de vooravond van de NAVO-top die er dinsdag van start gaat. ‘Ik heb net een constructieve vergadering gehad’, zei Stoltenberg na afloop.

‘Ik ben blij te kunnen aankondigen dat als gevolg daarvan, president Erdogan heeft ingestemd het toetredingsprotocol zo snel mogelijk voor te leggen’ aan het parlement en daarmee samen te werken ‘om een ratificatie te garanderen’.

Zweden diende samen met Finland een verzoek tot NAVO-lidmaatschap in, in navolging van de Russische inval in Oekraïne. Finland is lid sinds april. Turkije is samen met Hongarije het enige van de 31 lidstaten van de NAVO dat de toetreding van Zweden nog niet geratificeerd heeft.