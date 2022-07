NASA prikt 29 augustus om weer naar de Maan te vliegen

Artemis-1, de eerste missie waarmee de Amerikanen terug naar de Maan reizen, kan op 29 augustus vertrekken, zo heeft de NASA woensdag meegedeeld, uitgerekend de dag waarop 53 jaar geleden voor het eerst een mens voet zette op de Maan. Alternatieve data zijn 2 of 5 september.

Het Artemis-programma beoogt, ten vroegste in 2025, opnieuw mensen op de Maan neer te zetten en terug te halen, waarbij voor het eerst een vrouw en een kleurling. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA wil dit, naar analogie van het Apollo-programma, stapsgewijs bereiken.

Artemis zal derhalve een onbemande missie zijn, in het bijzonder om de gigantische nieuwe draagraket te testen, net als de Orion-capsule die in 2024 bij de tweede missie wel bemand zal zijn.

De lancering vindt plaats op Cape Canaveral. De SLS-draagraket moet de Orion naar onze natuurlijke satelliet slingeren. De capsule komt in een baan rond de Maan en komt dan naar de Aarde terug.

Naargelang de precieze lanceringsdatum zou de vlucht 39 tot 42 dagen duren.

De Orion is in 2014 al eens in de ruimte getest, na lancering met een Delta-IV draagraket. De capsule maakte twee omlopen rond onze planeet, om in het bijzonder het hitteschild uit te testen. De laatste keer dat een mens over het oppervlak van de Maan wandelde was met Apollo-17 in 1972.