MR stelt Kamerlid Kattrin Jadin voor als kandidate Grondwettelijk Hof

De MR heeft Kamerlid Kattrin Jadin voorgesteld als kandidate voor een zetel in het Grondwettelijk Hof. Dat heeft partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez woensdagmiddag bekendgemaakt.

“Ik besef de verantwoordelijkheid die me wacht, en ik voel een zekere emotie over mijn politieke leven, dat heel vroeg begonnen is”, zo verklaarde de 41-jarige Duitstalige op een persconferentie op het partijhoofdkwartier van de Franstalige liberalen. Ze wordt in de Kamer vervangen door Mathieu Bihet.

Na het vertrek van Jean-Paul Moerman kwam het de MR toe om een opvolger voor het Grondwettelijk Hof aan te duiden. Bouchez was eerst zinnens om Jean-Luc Crucke naar voren te schuiven nadat die begin dit jaar ontslag had genomen als begrotingsminister in de Waalse regering. Hij stapte op na een geschil met de voorzitter en partijgenoten over een fiscale hervorming. Vorige week liet Crucke echter verstaan dat hij zou passen voor het Hof en politiek actief wou blijven.

Het Grondwettelijk Hof telt zes juristen en zes oud-parlementsleden. De aanduiding van nieuwe leden veroorzaakte doorgaans weinig rumoer, maar in 2020 ontaardde de aanstelling van een nieuw lid in een polemiek toen de MR zich verzette tegen de kandidatuur van huidig federaal minister Zakia Khattabi van Ecolo.