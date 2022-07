Het Offerfeest – ook wel het Grote Feest genoemd – wordt jaarlijks gevierd als afsluiting van de maand dat moslims als pelgrims op bedevaart naar Mekka gaan. Het feest duurt drie dagen na elkaar. Elk gezin slacht een lam of een schaap als ritueel ter gedachtenis aan profeet Abraham die bereid was zijn zoon op te offeren aan God.

De voorbije twee jaar werd Offerfeest door de coronapandemie in kleine bubbels gevierd. Moslims konden niet meer naar de moskee om samen te bidden en familiebijeenkomsten waren door de pandemie uit den boze. Voor vele moslims is het een opluchting om het Offerfeest terug op de conventionele manier te vieren.

Onverdoofd slachten

Bij de moslims heerst er een euforisch gevoel omdat ze na twee jaar weer in grote getallen mogen samenkomen. De discussie rond onverdoofd slachten blijft voortdurend knagen en wekt emoties van wantrouwen op.

In de politiek slaagden de partijen er niet in om tot een consensus te komen. In Brussel staat deze discussie nog hoog op de agenda. Vorige maand werd in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement het verbod op onverdoofd slachten verworpen. Meerderheidspartijen Open VLD, Groen en DéFi slaagden er niet in om hun voorstel in het Brussels parlement binnen te loodsen.

Brussel kent een rijke diversiteit aan verschillende culturen en religies. Dit veroorzaakte een bekommernis in de discussie. Binnen de partij Vooruit was er geen sprake van eensgezindheid. De kloof tussen de nationale voorzitter van Vooruit en de Brusselse afdeling werd groot. Rousseau liet voor de stemming weten dat er gevolgen komen voor parlementsleden in geval dat ze tegen het wetvoorstel stemmen. Hij hield zich aan zijn woord en zette fractieleider Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) uit de partijbureau omdat hij tegen het voorstel stemde.

Verbod onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië

In tegenstelling tot Brussel bestaat er wel een verbod op overdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië. Voor de Vlaamse en Waalse moslims is dit het derde jaar sinds de invoering van een volledig verbod op onverdoofd slachten. Het verbod ging op 1 januari 2019 in.

Moslims uit Wallonië en Vlaanderen trekken momenteel massaal naar hun eigen land van herkomst om de traditie te behouden en het Offerfeest met familie door te brengen. Tal van moslims sturen ook geld op naar een arm land, zodat er daar een offerdier geslacht kan worden en mensen in armoede geholpen kunnen worden.