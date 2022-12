Molenbeeks burgemeester Moureaux (PS) wil asielbeleid opnieuw bij Binnenlandse Zaken

Het beleid van het staatssecretariaat van Asiel en Migratie wordt gedomineerd door de Vlaamse agenda. Dat zei burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) donderdag in Matin Première (RTBF). Ze pleit ervoor het staatssecretariaat af te schaffen en de bevoegdheden opnieuw onder te brengen bij Binnenlandse Zaken.

‘Men heeft dit staatssecretariaat een vijftiental jaar geleden gecreëerd en sindsdien bepaalt Vlaanderen de agenda. De Vlaamse politieke wereld beheerst vandaag het Belgische asiel- en migratiebeleid’, betreurde Moureaux.

De PS-burgemeester wil dat het staatssecretariaat verdwijnt en dat de bevoegdheden terugkeren naar Binnenlandse Zaken, onder een minister die aanwezig is in het kernkabinet en die zich niet enkel met de bevoegdheid Asiel en Migratie bezighoud. Ze hekelde ‘de ongepaste Vlaamse politieke spelletjes’.

Moureaux vond het een schande dat men in België er niet in slaagt om structureel de rol van toevluchtsoord te spelen. ‘Door opvang te verlenen (aan de asielzoekers die buiten voor het Klein Kasteeltje slapen in de koudegolf, nvdr.) heb ik de fouten van de fedeale autoriteiten rechtgezet en dat is niet de eerste keer’, klaagde ze aan.

De impasse tussen de federale regering en de Brusselse gemeente duurt al maanden. De gemeente Molenbeek heeft geweigerd een centrum, dat tijdelijk was geopend om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, om te vormen tot een permanent centrum voor 600 mensen. ‘Het federale behandelt mijn gemeente, die reeds een Fedasil-centrum huisvest, slecht. Het is legitiem om een spreidingsplan voor de centra te vragen’, besloot Catherine Moureaux.