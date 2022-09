Wie staat het water nu al aan de lippen?

‘Er zijn slechte uitkomsten en rampzalige uitkomsten. Dat is onze keuze op dit moment.’ Zo vatte de Amerikaanse wetenschapsjournaliste Elizabeth Kolbert de klimaatcrisis scherp samen in een interview onze website. Een van die slechte/rampzalige gevolgen van een versnelde klimaatopwarming zijn de wereldwijd toenemende extreme weersomstandig- heden. De hittegolven, bosbranden en regenbommen, toegenomen in aantal én in inten- siteit, vallen niet meer te ontkennen.

Er zijn tig voorbeelden van andere catastrofes die de menselijke soort doorstaan heeft. Ongeveer 74.000 jaar geleden overleefde de mens bijvoorbeeld de uitbarsting van de supervulkaan Toba, in het huidige Indonesië. Meer dan 2700 kubieke kilometer (!) as hielden het zonlicht toen tegen, met dalende temperaturen en weinig overlevers – volgens sommige wetenschappers vandaag slechts enkele duizenden – tot gevolg.

Maar hoed u voor mensen die vandaag graag naar het verleden wijzen om de nood aan ingrijpende actie te minimaliseren. Dat onze soort niet meteen zal uitsterven, daar gaat het niet om. Wie pleit voor doortastende actie om de klimaatcrisis te bezweren en te keren, piekert er niet over dat primatensoorten en onze planeet zullen blijven voortbestaan. De vragen die niet buiten beeld mogen blijven zijn wél: wie betaalt morgen de kosten van de klimaatcrisis? En wie staat het water vandaag al aan de lippen?

Het Tweestromenland verdampt Arme Irakezen vluchten van stofstormen, rijken gaan op klimaatvakantie. © AFP

Tomaten buiten het seizoen Is waterintensieve landbouw in Spanje en Portugal nog wel van deze tijd? © REUTERS