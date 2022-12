Wie investeert in de Congolese wouden, investeert in de toekomst van ons allemaal

De tropische wouden in het Congobekken, in het hart van Afrika, zijn razendsnel aan het verdwijnen. De internationale gemeenschap tast in de buidel om de ontbossing in de regio te stoppen. Maar zal dat wel volstaan? En komt dat geld wel altijd bij de juiste mensen terecht? ‘God heeft ons het bos gegeven zodat we kunnen eten.’

De aftandse jeep zwoegt negen uur op de 120 kilometer lange weg die het stadje Kikwit met Idiofa verbindt. Terwijl we ons voor de zoveelste keer in het zand dreigen vast te rijden, vragen we ons af waar Jurgen Heytens de energie blijft vinden om deze weg talloze malen af te leggen. De Gentenaar richtte tien jaar geleden de ngo Faja Lobi op en stak er de winst in van zijn gelijknamige restaurant in het centrum van Gent. Zijn ambitieuze plan? Een bosbouwproject in de Democratische Republiek Congo uit de grond stampen.

Het is tien uur ‘s avonds en aardedonker wanneer we eindelijk Idiofa bereiken. De ontvangst op het kantoor van Faja Lobi is hartelijk. We eten samen op het terras van de tweede verdieping van het nagelnieuwe gebouw. In het donker zien we de omgeving niet. Nu en dan springt een aap uit de bomen het terras op, in de hoop een banaan of ander lekkers te bemachtigen. De grote verrassing volgt ’s ochtends, wanneer we door het raam kijken: groene bossen zover het oog reikt. ‘770 hectare’, licht Heytens toe. Door het gebladerte weerklinken de stemmen van enthousiaste kinderen en vrouwen.

Het is de eerste keer dat de wouden van Idiofa bulken van chénilles, de eiwitrijke rupsen die in de Democratische Republiek Congo een populaire lekkernij zijn. De bewoners doen zich tegoed aan de dikke exemplaren die ze in het struikgewas vinden. En of ze daar blij mee zijn.

Wanneer we later die dag de omgeving en de bossen verkennen, tonen tientallen rupsenrapers ons uitgelaten hun vangst. Telkens scanderen mensen Jurgens naam, of beter: ‘Jurguèn, jurguèn…!’ Ze zijn hem dankbaar voor deze onuitputtelijke supermarkt van eiwitten, maar loven hem vooral omdat Faja Lobi intussen de belangrijkste werkgever in de regio is geworden. ‘Hij heeft onze jongeren gered, anders waren ze toch maar kleine bandietjes geworden’, zegt Norbert Ontshas, een gepensioneerde ambtenaar.

GROOT DRAAGVLAK

Faja Lobi is een project dat bossen weet te planten, veel bossen. In totaal maar liefst 3000 hectare, en jaarlijks komt daar 1000 hectare bij. Tegelijk heeft het project ook een groot draagvlak onder de bevolking. Natuurlijk gaat het om een klein gebied wanneer je het vergelijkt met de totale oppervlakte van het Congolese woud, dat honderden miljoenen hectare groot is en waarvan we alleen maar kunnen hopen dat het niet verder afneemt. Want het Amazonewoud mag dan wel bekender zijn als groene long van de planeet, toch neemt het evenaarswoud van Centraal-Afrika al sinds 2010 meer CO2 op uit de lucht.

‘De koolstofopname in het Amazonewoud daalde van 530 kilogram per hectare in de jaren 1990 tot 230 kilogram tussen 2010 en 2020’, vertelt Wannes Hubau, onderzoeker aan de Universiteit Gent. ‘De koolstofopname in Centraal-Afrika nam daarentegen nauwelijks af: van 670 naar 630 kilogram per hectare. Er sterven meer bomen in de Amazone, omdat het er warmer en droger is.’

Hubau en zijn collega-onderzoekers voorspellen dat het Amazonewoud de komende 15 jaar zijn vermogen om koolstof op te nemen volledig zal verliezen. Tegen 2035 zal het misschien zelfs een bron van koolstof zijn. Het Afrikaanse regenwoud zal dan de CO2-captatie van één miljard ton door tropische wouden helemaal in zijn eentje voor zijn rekening moeten nemen.

‘Alles bij elkaar – droge en moerasbossen, de bomen bovengronds en ondergronds – zit er in het Centraal-Afrikaanse woudbassin 104 miljard ton koolstof opgeslagen. Als die hoeveelheid koolstof vrijkomt en zich met zuurstof verbindt, komt er 382 gigaton CO2 bij. Dat is meer dan een tienvoud van de huidige jaarlijkse emissies van de hele wereld’, waarschuwt Hubau. Wat de exacte gevolgen daarvan zouden zijn, is moeilijk vast te stellen. Maar het zou zonder meer de opwarming van onze planeet bespoedigen.

LEVEN VAN HET BOS

Jaarlijks gaat 1 procent van het Centraal-Afrikaanse regenwoud verloren. Anders dan bij het Amazonewoud komt dat niet door grote agro-industriële projecten of industriële houtkap, maar door de leefwijze van de snelgroeiende bevolking. 70 procent van het woud ligt in Democratische Republiek Congo. Het Centraal-Afrikaanse land telt vandaag 90 miljoen inwoners. Tegen 2050 zullen dat er 200 miljoen zijn, en tegen 2100 kan dat aantal zelfs zijn verdubbeld.

Overal in de regio gebruiken de bewoners houtskool om te koken en verwarmen. Daardoor ontstond in de omgeving van de steden een heuse houtskoolindustrie. Bomen worden gekapt en verkoold, waarna ze in zakken verdwijnen en naar de steden worden vervoerd.

Naast houtskool hangen de bewoners ook van het woud af voor vruchtbare landbouwgrond. Congolese boeren doen al eeuwenlang aan zwerflandbouw. Daarbij kappen ze een stuk van het woud, laten dat vervolgens drogen en steken het ten slotte in brand. Dat doodt het “onkruid” en zorgt voor mest in de vorm van as.

Die aanpak werkte goed toen er maar tien miljoen Congolezen waren. De boeren gingen immers pas 30 jaar later terug naar dezelfde plek, zodat het woud zich kon herstellen. Dat is vandaag anders, zwerflandbouw komt meestal neer op ontbossing. Tegen het huidige tempo zal het woud tegen het einde van deze eeuw nagenoeg zijn verdwenen.

TWEE DOLLAR PER HOOFD

Om het woud te beschermen en herbebossing te stimuleren, is er geld nodig. Het grootste bedrag legt het Central African Forest Initiative (CAFI) op tafel. Dat initiatief bestaat onder meer uit Noorwegen – de belangrijkste geldschieter en initiator – de EU, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea en Zweden. Ook ons land trad recent toe. Meryame Kitir (Vooruit) besliste als minister voor Ontwikkelingssamenwerking om drie miljoen euro in het CAFI te investeren.

In 2015 tekende het CAFI een eerste akkoord met de Congolese regering. Daarin verbonden de donoren zich ertoe om tussen 2016 en 2020 zo’n 200 miljoen dollar (omgerekend ongeveer evenveel euro) vrij te maken om ‘het verlies van natuurlijke wouden in Congo tegen 2030 tegen te gaan’. Die som is inderdaad toegezegd, maar de effectieve bestedingen bedragen vooralsnog 100 miljoen dollar. Omgerekend komt dat voor de periode 2016-2020 neer op 20 miljoen dollar per jaar.

Behalve het CAFI investeerde ook de Wereldbank in herbebossingsprojecten in Congo. Volgens haar Congo-expert Pierre Guigon gaat om zo’n 130 miljoen dollar sinds 2010, zo’n 10 miljoen dollar per jaar dus. En ten slotte is er nog de financiële steun voor het beheer van de Congolese nationale parken en beschermde zones, die grotendeels uit wouden bestaan.

Benjamin Belanjeelwa is bij het Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) verantwoordelijk voor de internationale financiering. Hij vertelt ons dat het ICCN jaarlijks over 42 miljoen dollar beschikt om de parken, waarvan sommige groter zijn dan België, te beheren. 98 procent van dat bedrag komt uit het buitenland. De EU en Duitsland zijn daarbij de grootste geldschieters.

Als we de publieke internationale geldstromen optellen, gaat het dus om zo’n 70 miljoen euro dat sinds 2016 elk jaar naar Congo ging om de ontbossing een halt toe te roepen. Als we wat ruimer kijken en ook de verschillende investeringen in duurzame landbouw en energie meetellen, komen we uit op ongeveer één dollar per Congolees.

Naast de publieke middelen zijn er ook nog private geldstromen. Zo investeerden twee Belgische spelers, Faja Lobi en Colruyt Group, de voorbije jaren ettelijke miljoenen in herbebossingsprojecten in Congo. En nog los daarvan zijn er de koolstofkredieten die het land opbouwt door vermeden ontbossing en door herbebossing. Buitenlandse actoren kunnen zulke kredieten kopen om hun eigen emissies te compenseren.

Als we ruim rekenen, stellen we vast dat de internationale gemeenschap dus maximaal 200 miljoen dollar per jaar investeert in de bescherming van de Congolese wouden. Dat is met andere woorden ongeveer twee dollar per Congolees. Zal dat volstaan om de Congolezen – een van de armste bevolkingen ter wereld – te overtuigen om niet te doen wat zowat alle volkeren wél deden: hun natuurlijke bossen kappen?

WAT MET HET GELD?

Het is bovendien nog maar de vraag wat er met dat geld gebeurt. Daarbij speelt het CAFI andermaal een vooraanstaande rol. Samen met andere donoren wil het CAFI het beleidsplan in Congo zo aanpassen dat het de bescherming van de wouden bevordert. Advocaat Augustin Mpoy, die de materie al jaren volgt, verwijst in dat verband naar de recente wetten over ruimtelijke ordening en grondbeleid. Pierre Guigon van de Wereldbank vindt ook het wetsvoorstel voor een meer duurzame landbouw hoopgevend.

Ook hebben het CAFI en de Wereldbank in meerdere provincies ambitieuze projecten opgezet om ontbossing tegen te gaan. In alle dorpen willen ze onder meer lokale ontwikkelingscomités (LOC’s) oprichten. Die leggen een simpele ruimtelijke planning vast, streven een duurzamere landbouw en energieproductie na, helpen mee een gezinsplanning van de grond te krijgen en proberen de resterende wouden zo goed mogelijk te beschermen.

In augustus 2022 bezochten we het PIREDD, in de westelijke provincie Mai-Ndombe. PIREDD staat voor ‘geïntegreerd project dat emissies die voortvloeien uit ontbossing vermindert’ (REDD is internationaal jargon voor Reducing Emissions through Deforestation and Degradation). Het project beslaat een oppervlakte van 100.000 km2 (ruim 3 keer de oppervlakte van België) en heeft een budget van 30 miljoen dollar. Intussen bestaan er al zo’n 480 LOC’s.

In de savannes lukt het aardig om plantages aan te leggen van snelgroeiende bomen (vaak acacia’s of palmbomen) in combinatie met voedingsgewassen als maniok of bananen. In het grondgebied van Kutu gaat het om 2000 hectare acacia’s en 1600 hectare palmbomen. Van de acacia’s kan na zeven jaar telkens weer houtskool worden gemaakt, de palmbomen leveren dan weer palmolie op.

In de meer beboste gebieden probeert men zwerflandbouw tegen te gaan door de bestaande landbouw te verrijken met nieuwe teelten, zoals cacao, veredelde palmbomen en variëteiten van maniok. Cacao brengt een aardige stuiver op. In het dorp Isanga lijkt de strategie alvast vruchten af te werpen. ‘We verbieden de houtkap niet, maar wie veel op zijn plantage werkt, moet minder in het woud zijn’, weet de lokale projectleider John Mokuba.

Als we dieper het woud indringen, zien we hoe de succesvolle aanpak wordt uitgebreid met een vergoeding voor wie de natuur beschermt. In Molele gaat het om een gebied van 400 hectare. In ruil voor bescherming krijgen de dorpelingen jaarlijks 1250 dollar toegestopt. Dat geld gebruiken ze om schoolmateriaal mee te kopen.

Als we na twee uur zwoegen het gebied bereiken, stellen we vast dat de paaltjes om de zone aan te duiden, zijn omgevallen. Het project weet mensen dus te verenigen om de kaalslag van de bossen tegen te gaan, maar de praktische uitvoering is dus nog voor verbetering vatbaar. Toch is het volgens de groene ancien René Ngongo een kwestie van volhouden. ‘Gewoontes en praktijken veranderen, vraagt nu eenmaal tijd.’

Dat geldt evenzeer voor de strijd tegen de ontbossing in het hele land. Het blijft tenslotte een gigantische uitdaging om een ontwikkelingspad te vinden dat de Congolezen meer welvaart brengt, zonder dat daarbij de bossen verloren gaan. Het is mogelijk dat de buitenlandse geldschieters over enkele jaren nieuwe horizonten zullen opzoeken. En dat terwijl Congo een engagement op lange termijn nodig heeft.

MEER DAN 5000 HECTARE NIEUW BOS

‘Jurguèn, jurguèn!’ Andermaal weerklinkt de naam van de Gentse ondernemer. Overal waar we komen wordt hij als een held verwelkomd. Dat hij de lokale taal spreekt, jarenlang in een bescheiden hut woonde en zich al tien jaar met Idiofa verbindt, helpt natuurlijk. Toch is hij vooral geliefd, omdat Faja Lobi veel mensen tewerkstelt.

‘Vorig jaar ging het om 700 dagloners en 110 mensen in vaste dienst, vandaag tellen we zelfs 1400 dagloners’, verklapt Jurgen Heytens. Hij onderhandelde met het ministerie van Werk om de dagloners meer dan de wettelijk voorziene 20 dagen na elkaar te kunnen tewerkstellen. ‘Door ook de inkomenszekerheid te garanderen, scheppen we bovendien stabiliteit in de regio.’ Als werknemers ziek zijn, geeft Faja Lobi hun een voorschot, zodat ze niet tot het einde van de maand moeten wachten om naar de dokter te gaan.

Colruyt Group van zijn kant investeert in Congo om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarom wil het bedrijf in Congo 10.000 hectare bos planten om zijn resterende uitstoot te compenseren. Anders dan veel bedrijven die gewoon koolstofkredieten kopen, beoogt Colruyt Group zelf die bossen te planten. Het realiseerde in het eerste werkjaar al 2000 hectare nieuw bos. Ruim de helft daarvan werd uitgevoerd door Faja Lobi, in opdracht van Colruyt Group.

Het leek een goede match tussen de twee verschillende Belgische spelers, maar intussen is de samenwerking stopgezet. Ondanks hun verschillen in visie creëerden beide projecten bos waar dat voordien verdwenen was en zorgen ze voor werk en inkomen in regio’s waar dat bijzonder welkom is. Toch beseft Jurgen Heytens maar al te goed dat de bossen die hij plant niet zullen standhouden zolang er bij de lokale bevolking geen draagvlak is.

Als we met drie vinnige Chinese motoren Idiofa verlaten en 40 kilometer oostwaarts trekken, zien we steeds meer stukken woud die in brand staan of al verkoold zijn. Eén man is druk in de weer om een laatste grote stam in brand te steken. ‘Ik dood het bos’, zegt Haricot N’gal. ‘God heeft ons het bos gegeven zodat we kunnen eten.’

Moet er dan eerst oerwoud verdwijnen voordat er geld is om te herbebossen? Ook Heytens ziet de paradox. ‘Het is zoeken naar een evenwicht tussen steun om de landbouw te verrijken, met extra teelten, en onze vraag om het woud intact te laten. Want als we landbouw alleen vervangen door bosbouw, zorg je alleen maar voor een versnelde ontbossing elders.’

Het is de eerste keer dat de wouden van Idiofa bulken van chénilles. De eiwitrijke rupsen zijn in een populaire lekkernij. © Bart Lasuy

Jaarlijks gaat 1 procent van het Centraal-Afrikaanse regenwoud verloren. © Bart Lasuy

Haricot N’gal steekt een laatste boomstam in brand. ‘Ik dood het bos.’ © Bart Lasuy