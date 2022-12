Weg met omstreden wet?

Deze Venezolaanse vluchtelingen worden teruggestuurd van de Verenigde Staten naar Mexico. De VS deporteerden tussen 12 en 18 oktober dit jaar 4050 Venezolaanse vluchtelingen naar Mexico. In totaal werden zo al 1 miljoen migranten verwijderd. Dat gebeurde onder de controversiële Title 42- uitzettingswet die de regering- Trump invoerde. Die zet migranten zonder wettig verblijf het land uit zonder dat ze asiel kunnen aanvragen. Midden november nog stopte een federale rechter het uitzettingsbeleid voor vijf weken in de koelkast wegens strijdig met de federale wetgeving. De Amerikaanse regering heeft nu vijf weken om Title 42 af te voeren.