Mohammad Selim herinnert zich nog goed hoe hij als kind voetbalde op het land dat nu onder water staat, ook bij normaal tij. Hij teelt kalebassen en moet daarvoor vandaag een beroep doen op een meer dan tweehonderd jaar oude techniek. Drijvende akkers en hangende tuinen brachten toen soelaas in tijden van zware moessonregens. Nu zijn ze het hele jaar door sterk in opmars. Zulke “waterbouw” vormt een noodzakelijk alternatief voor landbouwers in het zuid- westen van Bangladesh. Het land is door zijn lage ligging en hoge bevolkingsdichtheid bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de snel stijgende zeespiegel. De moessonregens zetten vandaag niet langer vijf maar gemiddeld tien maanden lang grote stukken land onder water. Op de klimaattop in Egypte drongen de landen die getroffen worden door de klimaatcrisis nog maar eens aan op dringende hulp voor de schade die ze nu al ondervinden.