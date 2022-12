Wie staatloos is, heeft geen nationaliteit, geen paspoort, geen staatsburgerschap. Staatloosheid beperkt of belet de toegang tot een school, dokters, een baan, een eigen bankrekening, een huis bezitten, het recht om te trouwen.

Het verhaal van de staatloze Salim* uit Antwerpen

1990 SAOEDI-ARABIË

Salim* (schuilnaam) wordt geboren op Saoedische grond, maar hij zal nooit een Saoedisch staatsburger worden. Hij is het kleinkind van Palestijnse vluchtelingen die van Gaza naar Saoedi-Arabië trokken nadat de staat Israël opgericht werd. Ze hebben geen identiteitskaart: ze zijn staatloos. En dat statuut wordt overgedragen aan de volgende generaties. Of Salim en zijn familie in Saoedi-Arabië mogen blijven, hangt af van sponsoring door een werkgever.

2008-2013 MALEISIË

Salim heeft als staatloze geen recht om hoger onderwijs te volgen, dus hij trekt naar Maleisië om te studeren. In 2013 studeert hij af als industrieel ingenieur.

2013-2018 SAOEDI-ARABIË

Salim krijgt na zijn studies maar moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. In 2017 beperkt Saoedi-Arabië verblijfsrechten voor buitenlandse arbeidsmigranten. Het voert hogere taksen in voor werknemers en hun families. Omdat Salim geen baan vindt, wordt zijn bankrekening afgesloten en mag hij de stad en het land niet verlaten. En vooral: het wordt erg onzeker of hij nog in Saoedi-Arabië mag blijven.

2019 BELGIË

Salim vraagt asiel aan in België. Als staatloze valt hij vreemd genoeg niet onder de bevoegdheid van het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Zijn asielaanvraag wordt daarom geweigerd. Tegelijk erkent het CGVS dat hij ook niet terug kan naar Saoedi-Arabië. Salim tekent beroep tegen de beslissing aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hij is al zijn hele leven de facto staatloos en vraagt nu ook officiële erkenning van staatloosheid aan, maar de familierechtbank weigert.

2022 STAATLOOS IN BELGIË

In april 2022 erkent het Hof van Beroep Salim als staatloze. Maar dat geeft hem geen verblijfsrecht. Vandaag wacht hij nog op een uitspraak op zijn beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tegelijk loopt er een regularisatieaanvraag (een uitzonderingsprocedure voor wie geen ander recht op verblijf kan aanspreken) op basis van zijn staatloosheid.

Doordat hij in procedures zit, mag Salim werken. België heeft zijn Maleisische diploma van industrieel ingenieur erkend, en hij is aan de slag als ICT-medewerker. Maar de onzekerheid weegt enorm door. ‘Ik betaal belastingen aan een staat die me geen verblijfsrecht gunt’. Salim is vandaag 32 en nog steeds staatloos.

Staatlozen in België

25.622

Het Belgisch rijksregister telt 25.622 mensen met ‘onbepaalde nationaliteit’ (waaronder niet-erkende staatlozen). Dit gaat om mensen met verblijfsrecht.

884

Het Belgisch rijksregister telt 884 erkende staatlozen.

9000

Daarnaast bevinden zich in België heel wat mensen zonder verblijfsrecht die staatloos zijn of dat dreigen te worden. De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) schat hun aantal op 9000.

Doet België voldoende?

Nee, stelt juridisch expertisecentrum Nansen. Want mensen zonder nationaliteit krijgen geen enkel verblijfsrecht in ons land. Ook niet wanneer een Belgische rechtbank hen erkent als staatloos.

De regering beloofde in het federaal regeerakkoord van 2020 om ‘een oplossing te zoeken’ voor staatlozen die niet kunnen terugkeren naar hun herkomstland. Tot nu bleef die belofte dode letter.

Internationale verdragen tegen stateloosheid

België ondertekende in 1954 het Verdrag betreffende de status van Staatlozen. Dat werd in het leven geroepen om de basisrechten van staatlozen te garanderen.

In 2014 ondertekende en ratificeerde ons land ook het Verdrag tot beperking van staatloosheid uit 1961. Volgens dat verdrag heeft iedereen recht op een nationaliteit.