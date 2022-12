Rechten van papier

‘Met de Albanese nationaliteit heb ik weinig kansen’, vertelde een getalenteerde en gedreven onderzoeksjournalist uit Tirana me. Ik leerde hem onlangs kennen tijdens een verkorte Master of Business Administration voor onderzoeksjournalisten.

In tegenstelling tot zijn ouders had deze jonge journalist niet de Griekse nationaliteit. Toen de Kosovo-oorlog eind jaren ‘90 losbarstte, wist het gezin te vluchten naar Griekenland. Na zeven jaar verblijf daar kregen zijn ouders automatisch de Griekse nationaliteit, maar hij niet. Want intussen was hij meerderjarig geworden en kon hij niet gebruikmaken van die regeling.

Het gemiddelde salaris in Albanië is ongeveer 500 euro per maand. Met bijbaantjes en een indrukwekkend werkethos doet deze collega het gelukkig een pak beter. Maar ook al is het leven in de Albanese hoofdstad Tirana goedkoper, hij zou voor precies hetzelfde werk meer verdienen in de Europese Unie. ‘Maar er zijn al genoeg journalisten in Europa, dus waarom zou iemand mij een baan geven en de extra administratieve last daarvoor op zich nemen?’

Papieren en de rechten die eraan verbonden worden, zijn broos en fragiel. Talloze verhalen en mensenlevens tonen dat aan. Papieren zijn een politiek middel om mensen kansen te geven én te ontnemen. De MO*redactie bekeek hoe papieren in Hongarije, Congo en elders mensen sterker en, vaker nog, kwetsbaar maken. Want papieren maken voor velen alle verschil van de wereld.

MO*talks 16/12 (Festival van de Gelijkheid): Iedereen legaal? klimaatcrisis keren?

Hoe belangrijk zijn identiteitsdocumenten anno 2022? Kan je zónder nog een beroep doen op je burger- en mensenrechten? En hoe worden ze gebruikt om mensen uit te sluiten?

