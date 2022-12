Onschadelijk gekleurd

De keuzes en mogelijkheden in de modewereld lijken vandaag oneindig. Maar textielverf is een van de meest schadelijke componenten van de kledingindustrie. Sarah Van Looy en Sarah Vandoorne daagden ondernemers uit om op duurzame wijze een op biokatoen gedrukt zelfportret in te kleuren. Kleurtechnieken met onder meer algen, appelschillen, kurkuma en tulpenblaadjes leverden een bijzondere expo op.

De expo Kleur bekennen/A confession of colour kan je nog tot januari 2023 gaan bekijken in de grafische studio Zwerm in Gentbrugge. ontketening.be/expo/

Meer lezen over duurzamer textiel? MO.be/stoftotnadenken

© SARAH VAN LOOY

© SARAH VAN LOOY

© SARAH VAN LOOY

© SARAH VAN LOOY

© SARAH VAN LOOY

© SARAH VAN LOOY