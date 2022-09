Gestrand, aangekomen, verloren

33 grijze gipsmaskers, gezichten van mensen die nog steeds in Calais of Tanger verblijven, hopend op een kans om het Kanaal of de Middellandse Zee over te steken. Vijf witte gezichtsafdrukken, die duiden op een veilige, geslaagde overtocht. En vier zwarte gezichten: met hen verloor de West-Vlaamse kunstenaar Floris Boccanegra alle contact. Met zijn kunstinstallatie I’ll See You on the Other Side wil Boccanegra een ‘gezicht plakken op de realiteit’.

Een interview met Floris Boccanegra lees je op MO.be/oversteek www.boccanegra.org