Enkel op MO.be

De taal van de buikdans

Een trouwfeest in Egypte is ondenkbaar zonder buikdans, door jong en oud, man of vrouw. ‘Wij spreken gewoon over volksdans. En zelfs mijn vader doet mee!’, vertelt de Egyptische choreografe Sherin Hegazy. Met haar gezelschap zet ze de dans en zijn 5000 jaar oude geschiedenis opnieuw op de kaart in Caïro.

626

pagina’s telt Het begin van alles, het veelbesproken boek dat de geschiedenis van de mensheid op losse schroeven zet. Wie zo’n dikke pil – hoe interessant ook – niet ziet zitten, leest gewoon de recensie van MO*journalist Gie Goris.

MO.be/hetbeginvanalles

56 jaar

is de gemiddelde leeftijd dat

een inwoner van Afrika naar

verwachting in gezonde toestand zal leven, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is maar liefst 10 jaar langer dan in 2000. Wereldwijd ligt de gezonde levensverwachting op 64 jaar.

MO.be/levensverwachting

Meer dan 1.000.000

gastarbeiders zijn de voorbije 3,5 jaar vertrokken uit Saoedi- Arabië. De Saoedische overheid maakt hun werkvergunningen duurder en moeilijker te krijgen. Het koningshuis wil dat meer jobs naar Saoedische jongeren gaan.

MO.be/saoedischejobs

Gemeend

‘Wat als ik in de supermarkt gewoon hele schappen vond met verantwoorde producten, lokaal, duurzaam, zonder plastic? Dat bestaat toch ook voor pakweg dieetproducten?’

MO*columniste Liesbeth Gijsel vraagt zich af waarom het in de supermarkt zo moeilijk is om verse groenten en fruit van Vlaamse velden te kopen.

MO.be/duurzaamschap

Gezegd

‘Ik mocht het café in Lviv niet in omdat ik uit Belarus kom. Maar wat heb ik in godsnaam te maken met wat mijn president doet?’

Karyna (31) vluchtte uit Belarus naar Oekraïne, omdat ze protesteerde tegen president Loekasjenko. Ze hielp de Oekraïners toen de oorlog uitbrak, maar is als Belarussische plots niet meer welkom.

MO.be/nietwelkom

Beleefd

‘De enige ijsbeer die ik ooit heb gezien, was in de dierentuin tijdens een vakantie in Denemarken.’

Malik Olsvig is tien, is Inuït en woont zo’n 300 kilometer boven de poolcirkel in Groenland. Er zijn al meer dan 25 jaar geen ijsberen meer in het gebied. Nergens ter wereld is de opwarming zo voelbaar als hier.

MO.be/inuitgroenland

Onderzocht

Een podcast met verrassende verhalen en perspectieven? Zet dan Alles Wordt Beter in je luisterlijstje, een unieke samenwerking van tien media (waaronder MO*) en denktanks. Gastheer Ng Sauw Tjhoi praat met ongehoorde stemmen over onder andere witte technologie, vrede in tijden van oorlog en energie voor iedereen.

MO.be/alleswordtbeter

