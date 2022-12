‘Asielzoekers behoren tot de meest veerkrachtige mensen die er zijn’

Wie gevlucht is voor vervolging en onderweg allerlei obstakels overwon, worstelt bij aankomst in België mogelijk al met de nodige trauma’s. Dat er dan geen veilige plek of dak boven het hoofd beschikbaar is, zet de mentale gezondheid van kandidaat-asielzoekers verder onder druk. Maar: ‘Asielzoekers die hier toekomen, behoren tot de meest veerkrachtige mensen die er zijn. Ze hebben enorme verschrikkingen doorstaan maar zijn telkens opnieuw opgestaan. Laat ons dat potentieel alsjeblief aanboren.’

‘Zo hebben de buurtbewoners minder last.’ Die uitspraak liet de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) optekenen in de krant De Standaard, nadat de wachtrij aan het Klein Kasteeltje op 17 augustus op zijn vraag verplaatst werd naar de andere kant van het gebouw (zie ook kader p. 22). Last van mensen die asiel willen aanvragen, bedoelde Close. In het Klein Kasteeltje, dat tot voor kort dienst deed als aanmeldcentrum.

Alleenstaande mannen die zich in België willen aanmelden, slapen volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen gemiddeld vier tot zes weken op straat nog voor ze asiel kunnen aanvragen. Zelfs wie zich uiteindelijk kan aanmelden, krijgt niet altijd het bed, bad en brood waar je recht op hebt terwijl je wacht op een beslissing. Opvangcentra zitten vol, onder andere door problemen met de doorstroming naar de private woningmarkt, en de bevoegde diensten zijn onderbemand.

Ook in het Nederlandse centrale aanmeldpunt in Ter Apel sliepen deze zomer honderden mensen op straat. Vaak gebeurde dat in mensonterende omstandigheden, die conflicten uitlokken en waarin ziektes makkelijk verspreid worden. In een geïmproviseerde noodopvang op het terrein overleed een baby van drie maanden, in nog steeds onduidelijke omstandigheden. De situatie was er zo schrijnend dat Artsen Zonder Grenzen, een organisatie die normaal gezien in ontwikkelingslanden en conflictgebieden opereert, zich gedwongen zag om voor het eerst in haar vijftigjarig bestaan noodhulp te bieden in Nederland.

‘Dat zou in een land als Nederland nooit mogen gebeuren’, zegt Stephanie Rap, forensisch orthopedagoge aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzocht de psychologische impact van de Nederlandse asielprocedure op kinderen en jongeren.

Het zijn trauma’s boven op bestaande trauma’s, verduidelijkt ook psychologe Michelle Warriner. Voor moeders die hun kind verloren tijdens de zoektocht naar een veilige haven, voor jongemannen die op de vlucht voor oorlogsgeweld overgeleverd werden aan de wetten van de straat. Warriner is actief bij vzw Solentra, die psychologische hulpverlening biedt aan mensen met een vluchtelingenachtergrond.

MOET ER PSYCHOLOGISCHE HULP ZIJN?

‘In gesprekken horen we vaak hoe mensen op de vlucht in hun thuisland en onderweg al mensonwaardig werden behandeld’, vertelt Warriner. ‘Hier aangekomen verwachten ze eindelijk rust. En dan worden ze geconfronteerd met nog meer ontbering, nog meer onzekerheid en nog meer onveiligheid. Het is dan een schok dat mensenrechten, die het rijke Europa zo hoog in het vaandel draagt, voor hen blijkbaar niet gelden. Het versterkt het zelfbeeld dat ze door al die ontberingen ontwikkelden: ze zien zichzelf niet als volwaardige mensen. Als hun dan nog eens een opvangplek geweigerd wordt, en ze niet weten hoe het nu verder moet, vragen ze zich soms af waarom ze nog leven.’

Vaak wordt vergeten dat migratie ook een proces van verlies is. Mensen verlaten hun bekende leefwereld uit noodzaak en komen hier in het onbekende terecht.’ Michelle Warriner, traumapsychologe bij Solentra vzw

Nochtans erkent de Europese asielwetgeving het belang van geestelijke gezondheidszorg. In hoeverre is er aandacht voor psychologische hulpverlening in het Belgische en Nederlandse asiel- en opvangbeleid?

Stephanie Rap: Er is al moeite om basisvoorzieningen, zoals onderwijs voor kinderen, te regelen. Artsen Zonder Grenzen greep in Nederland in omdat de elementaire gezondheidszorg ontbrak, om onder meer verwondingen, infecties en huidziekten te behandelen of cruciale medicatie voor bijvoorbeeld diabetes te verstrekken. Psychologische hulp is dan pas een volgende stap. Maar het is uitermate belangrijk dat daar ook aandacht naartoe gaat.

Michelle Warriner: Ik heb jarenlang in Palestina gewerkt, voor een ngo die echt aandacht schonk aan mentaal welzijn. Er werden bijvoorbeeld veilige speelzones en kindvriendelijke ruimtes voorzien in vluchtelingenkampen. In de Belgische asielcentra zijn wel zulke ruimtes, maar voor mensen op straat zijn er geen voorzieningen. Toen ik in 2015 het Maximiliaanpark zag (toen daar een tentenkamp was opgericht uit gebrek aan opvang, red.), was ik gechoqueerd. In Palestina konden ze zich beter organiseren dan in Brussel. Al gebeurde dat in Palestina wel door organisaties uit het middenveld, omdat de overheid er haar taak niet opneemt.

Nemen onze overheden hun taak wel ernstig? Of zijn het ook hier vooral middenveldorganisaties die de gaten moeten vullen?

Stephanie Rap: In Nederland zijn het toch vooral middenveldorganisaties die van asielcentra een kindvriendelijke plek proberen te maken. Organisaties zoals Warchild, Vluchtelingenwerk Nederland en De Vrolijkheid proberen kinderen te bereiken via sport en creativiteit. Zij zorgen voor naschoolse activiteiten, maar ook voor psychologische begeleiding. Dat gaat dan vooral om groepsactiviteiten, die wel afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en op wat ze meegemaakt hebben. Niet-overheidsdiensten spelen daarin een belangrijke rol, al worden deze middenveldorganisaties wel deels gefinancierd door de overheid.

Michelle Warriner: Ik zie maatschappelijk werkers in de asielcentra keihard werken. Maar als er op een psychosociale dienst maar twee medewerkers zijn voor honderden bewoners, dan gaat de aandacht naar diegenen die echt om hulp vragen. Fedasil (overheidsdienst verantwoordelijk voor de opvangcentra, red.) vraagt nu aan onze vzw om hun medewerkers expertise bij te brengen. Ze verwijzen bewoners van de asielcentra door naar onze hulpverleners. Dat is een eerste stap, maar er moet nog veel meer gebeuren. Niet iedereen in de asielcentra heeft toegang tot de gezondheidszorg waar ze recht op hebben.

Meer aandacht voor mentaal welzijn zou integratie, of beter acculturatie, absoluut bevorderen. Michelle Warriner, traumapsychologe bij Solentra vzw

BASISVEILIGHEID

Wat zijn de grootste noden in deze opvangcrisis?

Michelle Warriner: Wie op straat staat aan het Klein Kasteeltje, heeft geen psychologische begeleiding maar wel een dak boven het hoofd nodig. Het is de context waarin ze zich bevinden die hen ziek maakt. Als je na zo’n reis zo lang op straat moet slapen, zit je in een overlevingsmechanisme, onder extreme stress. De kleinste extra beproeving is dan vaak voldoende om ofwel te vechten, te vluchten of volledig te bevriezen: fight, flight or freeze. Het hoeft daarom niet te verbazen dat we conflicten zien in deze crisis. We moeten de basisveiligheid bevorderen voor mensen die hier toekomen. Dat gevoel is zo belangrijk voor het functioneren van de menselijke psyche. Niemand die hier toekomt heeft in eerste instantie een psycholoog nodig. Belangrijker is om de stressfactoren weg te nemen.

‘Een goede opvang en oriëntatie stelt deze mensen ook in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze maatschappij, als ze mogen blijven.’ © CC BY-NC 2.0

Eenmaal hier aangekomen willen mensen hun leven weer in handen nemen. Maar we zien het mentaal welzijn zo kelderen door het gebrek aan opvang, de onzekerheid over hun verblijfsstatus, geldgebrek, de langdurigheid van de procedures. De noden op het vlak van mentaal welzijn voor asielzoekers zijn voor de hand liggend: ze hebben informatie nodig in een taal die ze goed begrijpen, we mogen hen niet in kleine kamers met te veel personen duwen en we moeten luisteren naar hun besognes.

Stephanie Rap: De jongeren in mijn onderzoek gaven ook vaak aan van dat ze behoefte hebben aan duidelijke informatie die afgestemd is op hun niveau. Andere asielzoekers of smokkelaars fluisteren hen dingen in over de procedure. Tijdens de interviews begrijpen ze niet altijd waarom dezelfde vragen terugkomen. Daardoor weten ze vaak niet wat ze tijdens een gehoor wel of niet moeten zeggen over hun land van herkomst. Het is cruciaal om informatie te voorzien en vragen te stellen op maat.

In haar onderzoek stelde Rap vast dat de asielprocedure vooral gericht is op waarheidsbevinding en geloofwaardigheid en dat die niet genoeg rekening houdt met het feit dat kinderen en jongeren geen volwassenen zijn. Dat zou hun internationale recht om gehoord te worden in het gedrang brengen.

Michelle Warriner: Asielzoekers hebben ook een enorme nood aan verbinding. Vaak wordt vergeten dat migratie, los van de verschrikkingen die sommige mensen meemaakten, ook een proces van verlies is. Mensen verlaten hun bekende leefwereld uit noodzaak en komen hier in het onbekende terecht. Het gaat soms om mensen die hoogopgeleid waren en een rijk sociaal leven hadden. Ze moeten hier soms eenzaam onderaan de ladder starten.

We weten uit onderzoek dat een gevoel van verbondenheid het beste medicijn is tegen depressie en posttraumatische stress. Mentale gezondheid is ook volksgezondheid. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vergt een gemeenschap om oorlogstrauma’s te helen. Wij schakelen leraren van vluchtelingenkinderen in, vriendjes, OCMW-medewerkers, noem maar op.

Wat voor gevolgen heeft het, dat gevoel van basisveiligheid dat nu vaak ontbreekt?

Michelle Warriner: Als je te vaak een beroep moet doen op dat overlevingsmechanisme, grijp je naar oplossingen zoals drank of drugs om even niet te voelen wat je voelt. Wanneer het probleem armoede is, waagt men zich aan criminele activiteiten. Seksuele uitbuiting kan het gevolg zijn, vooral vrouwen en meisjes zijn daar het slachtoffer van. Mensen op de vlucht zijn ongelooflijk kwetsbaar voor seksueel geweld, zoals onderzoek van de Universiteit Gent aantoonde. Dat gebeurt niet alleen binnen de vluchtelingenpopulatie, vaak zijn er ook buitenstaanders betrokken.

De cijfers uit het onderzoek dat Warriner aanhaalt, zijn onrustwekkend. 83,1 procent van de ondervraagden, die allemaal asielzoeker in België waren, geef aan dat ze al seksueel geweld hadden ervaren. Voor 61,3 procent van de ondervraagden gebeurde dat in het voorbije jaar.

Stephanie Rap: De reis die vluchtelingen maken, brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Mensensmokkelaars of huisjesmelkers maken daar misbruik van.

MENTAAL WELZIJN EN INTEGRATIE

De humanitaire hub in Brussel, van een consortium van ngo’s, pleit al jaren voor opvang- en oriëntatiecentra: plekken waar mensen op de vlucht eerst tot rust kunnen komen. Waar overheid en ngo’s samenwerken en veiligheid en duidelijke informatie aanbieden. Alleen vereisen zo’n centra grote investeringen en lijkt het draagvlak daarvoor miniem. Kunnen zo’n plekken ook iets opleveren voor het gastland?

Michelle Warriner: We moeten de vraag stellen wat we als maatschappij willen. Kijken we tien jaar in de toekomst: willen we dan dat de mensen die hier vandaag toekomen aan het werk zijn? Willen we minder druk op onze gezondheidszorg en sociale zekerheid? Willen we een mooie en diverse samenleving, waarin iedereen een plek heeft en erkend wordt? Dan moeten we vandaag de omstandigheden verbeteren.

Stephanie Rap: Bovendien bevordert dat ook het vertrouwen in de overheid. Het zal deze mensen ook in staat stellen om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze maatschappij, als ze mogen blijven. De manier waarop we nu met mensen op de vlucht omgaan, schaadt het vertrouwen in de Nederlandse overheid en in de medemens. Daardoor zullen deze mensen misschien eerder in de marge blijven.

Michelle Warriner: Het risico bestaat dat mensen zich helemaal gaan terugplooien op hun eigen identiteit en zich minder gaan openstellen voor de Belgische cultuur. Meer aandacht voor mentaal welzijn zou integratie, of beter acculturatie, absoluut bevorderen.

Asielzoekers die hier toekomen, behoren tot de meest veerkrachtige mensen die er zijn. Ze hebben enorme verschrikkingen doorstaan, maar zijn telkens opnieuw opgestaan. Dagelijks leer ik van mijn cliënten bij over hoe je kan omgaan met tegenslag. Flexibiliteit en een aanpassingsvermogen zijn op onze arbeidsmarkt het hoogste goed. Asielzoekers zijn daar meester in, dus laat ons dat potentieel alsjeblief aanboren.

In de berichtgeving over de opvangcrisis was er veel aandacht voor de bezorgdheden van buurtbewoners van aanmeldcentra, zowel in Ter Apel als aan het Klein Kasteeltje. Hoe moet het dan met de sociale samenhang?

Stephanie Rap: Vaak wordt het beeld neergezet dat asielzoekers voor overlast zorgen. Alsof het alleen gaat om jongeren die hier heen komen, die zouden weten dat ze geen recht op asiel hebben en dan hinder zouden gaan veroorzaken. Dat beeld klopt gewoonweg niet. Maar er wordt disproportioneel veel aandacht aan gegeven. Mensen komen hier naartoe uit wanhoop. Hadden ze een keuze gehad, dan zouden ze in hun vertrouwde omgeving gebleven zijn.

INFORMATIE IS DE SLEUTEL

Als jullie de Belgische of Nederlandse overheid advies zouden mogen geven over mentaal welzijn in het opvang- en asielbeleid, wat zouden dan jullie voornaamste aandachtspunten zijn?

Michelle Warriner: In de eerste plaats dat het beleid op Europees niveau gestroomlijnd moet worden. Zolang het Griekse, Italiaanse en Bulgaarse beleid niet verbeterd worden, zullen mensen tussen lidstaten blijven schipperen. Voor alle Europese landen moet het haalbaar blijven. Het is een grote uitdaging die we alleen samen kunnen aangaan. Daarnaast is de asielprocedure te lang en te complex. Dat veroorzaakt onzekerheid en hakt echt in op de geestelijke gezondheid.

Stephanie Rap: En dat zorgt voor het gevoel dat mensen weinig controle hebben over hun situatie. Daarom pleit ik echt voor een betere voorziening van informatie. Kinderen en jongeren bij uitstek moeten worden klaargestoomd zodat ze weten wat van hen wordt verwacht in een asielprocedure, welke vragen ze kunnen krijgen en welke stappen er zullen volgen. Dat gebeurt nu te weinig.

Michelle Warriner: Asielbeleid moet een prioriteit worden. Op het terrein zie ik gedreven mensen, zoals de begeleiders in asielcentra en mensen van Fedasil. Maar zij hebben ook elk maar één paar handen. Ze willen inzetten op mentale gezondheid en opgeleid worden, maar het ontbreekt hun aan mankracht en middelen. Daarom: investeer in personeel, investeer in mentale gezondheid. Dan kunnen bewoners van asielcentra naar buiten treden en samen met hun buurtbewoners werken aan zorgzame buurten. Dan kan gekeken worden naar hoe ze elkaar kunnen helpen, in plaats van te blijven vasthangen in een wij-zijverhaal. Maatschappelijke spanningen hangen wel degelijk samen met een gebrek aan mentaal welzijn. Deze opvangcrisis is een kans. Als we nu niet investeren, krijgen we binnen tien jaar de rekening gepresenteerd.

Michelle Warriner leidt als traumapsychologe de Limburgse afdeling van de gevierde hulporganisatie Solentra vzw. Die biedt psychologische zorg en ondersteuning voor jonge vluchtelingen en hun families.

Stephanie Rap is forensisch orthopedagoge verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed de afgelopen vier jaar onderzoek naar de rol en de betrokkenheid van minderjarigen in de Nederlandse asielprocedures.