Minstens veertig doden bij brand kerk in Egypte

Bij de brand van een kerk in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zondag minstens veertig mensen om het leven gekomen. Er is ook sprake van tientallen gewonden.

Het Egyptische ministerie van Volksgezondheid maakt gewag van 55 hospitalisaties en meldde dat het exacte aantal dodelijke slachtoffers nog bepaald moet worden. De oorzaak van de brand van de Abou Sifine kerk is nog niet geweten, aldus de autoriteiten. De kerk is gelegen in de volkswijk Imbaba. Het vuur is nog niet onder controle.

De Koptische kerk geldt als de grootste christelijke kerk in het Midden-Oosten. Tien tot vijftien miljoen van de zowat 103 miljoen Egyptenaren behoren tot de kerkgemeenschap.