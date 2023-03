Minstens 16 gewonden bij opstootjes tussen ordediensten en manifestanten in Peru

In Peru zijn zeker tien burgers en zes militairen gewond geraakt bij een confrontatie tussen manifestanten en de ordediensten.

In de stad Juli, in de regio Puno, demonstreerden zaterdag honderden inheemse inwoners om het ontslag te eisen van president Dina Boluarte. Toen de veiligheidsdiensten, die bestonden uit politie en soldaten, gebruik maakten van hun vuurwapens om de menigte uiteen te drijven, kwam het tot opstootjes. Daarbij werd onder andere een politiekantoor in brand gestoken.

Peru is al enkele maanden in de greep van een zware politieke en sociale crisis. De onrust begon toen oud-president Pedro Castillo in december werd afgezet. Betogers eisen sindsdien dat zijn opvolger Boluarte aftreedt, dat er nieuwe verkiezingen komen en dat Castillo uit de gevangenis wordt vrijgelaten.