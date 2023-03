VS leggen wettelijke PFAS-normen in drinkwater op: ‘Historisch’

De regering-Biden heeft voor het eerst normen opgesteld voor PFAS in het drinkwater. Milieuorganisaties spreken van een primeur en een belangrijke stap om gezondheidsschade door ‘forever chemicals’ te beperken.

Via het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) wil de regering-Biden zes stoffen aan banden leggen in het Amerikaanse drinkwater: PFOA en PFOS als afzonderlijke stoffen, en de varianten PFNA, PFHxS, PFBS en GenX als mix.

‘Gemeenschappen over het hele land hebben te lang geleden onder de alomtegenwoordige bedreiging van PFAS-vervuiling’, zegt EPA-baas Michael S. Regan. ‘Daarom lanceert president Biden een brede aanpak om deze schadelijke chemicaliën agressief aan te pakken, en de EPA neemt daarbij het voortouw. Deze ingreep heeft het potentieel om tienduizenden ziekten te vermijden die aan PFAS-blootstelling gerelateerd zijn.’

Historische stap

Milieuorganisaties en gezondheidsactivisten juichen het initiatief toe. De Natural Resources Defense Council, een van de grootste milieugroepen in de VS, spreekt van een ‘historisch begin’ om de Amerikaanse gezinnen en gemeenschappen te beschermen.

‘Het EPA doet waar geen enkele regering in is geslaagd, en neemt een immense eerste stap om de PFAS-vervuiling in ons drinkwater aan te pakken’, zegt ook Laurene Allen van Citizens for Clean Water. ‘Door de giftige stoffen federaal te reguleren, zorgt het EPA ervoor dat de blootstelling en de gezondheidsrisico’s niet langer genegeerd kunnen worden, en niet langer van staat tot staat verschillen.’

Eeuwige chemicaliën

PFAS – voluit poly- en perfluoralkylstoffen – is de verzamelnaam voor meer dan 4700 chemische stoffen. Ze zijn alomtegenwoordig in een brede waaier aan producten, maar worden in verband gebracht met een aantal ernstige gezondheidsproblemen, waaronder nierkanker, teelbalkanker, hypertensie, schildklieraandoeningen, een laag geboortegewicht en schade aan het immuunsysteem bij kinderen.

Bovendien breken ze bijzonder moeilijk af in het milieu. Ze staan daarom bekend als ‘eeuwige chemicaliën’. Dat betekent dat ze het grondwater verontreinigen, nog tientallen jaren nadat de stof in eerste instantie in het milieu terecht is gekomen. In België kwam de 3M-fabriek in Zwijndrecht vorig jaar in opspraak, nadat PFOS – een groep stoffen die behoort tot de PFAS-familie – uit deze fabriek in het milieu zijn terechtgekomen.

Miljardenfactuur

Vorig jaar nog bleek uit onderzoek dat de blootstelling aan PFAS de VS met een miljardenfactuur opzadelt, onder meer door ernstige ziekten zoals kanker en schildklieraandoeningen.

De aandoeningen veroorzaken niet alleen een hoge menselijke kost, stelden onderzoekers aan de NYU Grossman School of Medicine. Ze betekenen ook een geschat economisch verlies van 5,5 tot 63 miljard dollar gedurende de levensloop van de huidige bevolking.