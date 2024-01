VK wil brandstof voor volgende generatie kernreactoren produceren

Het Verenigd Koninkrijk wil als eerste West-Europese land een hoger verrijkt uranium gaan produceren. Dat kan als brandstof dienen voor de volgende generatie kernreactoren. Dat heeft de Britse regering zondag aangekondigd. Aan de investering hangt een prijskaartje van 300 miljoen euro.

Om hun energievoorziening te vrijwaren, richten verscheidene landen momenteel het vizier op de ontwikkeling van kleinere kernreactoren, de zogenaamde SMR’s. Voor die toekomstige reactoren is echter een hoger verrijkt uranium nodig. Waar het uranium voor de huidige reactoren tot 5 procent wordt verrijkt, is dat bij zogenaamd High-assay low-enriched uranium (Haleu) 5 tot 20 procent. Haleu wordt momenteel enkel geproduceerd door Rusland.

De Britse regering lanceert nu een eigen programma. De eerste productiesite, in het noordwesten van Engeland, zou operationeel moeten zijn in het begin van het volgende decennium. Ze investeert 300 miljoen euro in het kader van een project om tegen 2050 tot 24GW elektriciteit te produceren op basis van kernenergie, ongeveer een kwart van de nationale consumptie. “We zijn opgestaan tegen (de Russische president Vladimir) Poetin wanneer het ging om olie, gas en de financiële markten. We gaan ons nu niet laten gijzelen met nucleaire brandstof”, zo verwees de minister van Energiezekerheid Claire Coutinho naar de invasie van Oekraïne en de inspanningen van de Europese landen om hun afhankelijkheid van Russische energie te beëindigen.