Van de Titanic tot de Marianentrog: een diepe duik in onze oceanen (infografiek)

In 1455 schreef paus Nicolaas V de Romanus Pontifex, een document waarin hij Portugal en Spanje het alleenrecht gaf over de nieuw ontdekte gebieden in Azië en Afrika.

In 1603 werd er een Portugees schip, de Santa Catarina, in beslag genomen door de Nederlanders. De buit bleek miljoenen waard, wat deed verlangen naar meer. De VOC, Vereenigde Oostindische Compagnie, deed daarom een verzoek aan de Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot, die in zijn principe van de vrije zee stelde dat de oceanen en de lucht vrij waren omdat ze niet door enig land bezet konden worden en daarom geen eigendom van een land konden zijn.