Uitstoot stikstofdioxide en fijnstof verminderd in vier grote Belgische steden

In vier grote Belgische steden (Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi) is de luchtkwaliteit flink verbeterd in 2023. Voor het eerst duikt de gemiddelde uitstoot stikstofdioxide onder de nieuwe richtlijn die de Europese Unie tegen 2030 wil invoeren.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Ook het aantal overschrijdingen van fijnstof was historisch laag. België is goed op weg om de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen.

Stikstofdioxide is typisch verkeersgerelateerd. Met de coronacrisis in 2020 bereikte de uitstoot een dieptepunt, maar nadien kwam er kort een stijging. In 2023 bereikten we voor het eerst een lagere hoeveelheid in de vier stedelijke meetplaatsen, zowat de helft lager dan vijftien jaar geleden.

Volgens Ircel zijn daar enkele verklaringen voor. Zo dragen de strengere emissienormen en lage emissiezones hun steentje bij en wordt het wagenpark langzaamaan ontdieseld. De laatste generatie moderne dieselwagens stoten ook minder stikstofdioxide uit. Specifiek voor 2023 had ook het natte weer een positieve invloed. Bij regen en wind wordt de luchtvervuiling verdund. Ook speelde dat de bestaande Europese normen voor fijnstof al geruime tijd worden gerespecteerd. Dit jaar haalde België daar de grens die de EU vastlegt vanaf 2030. Nooit waren de fijnstofconcentraties in de vier stedelijke meetplaatsen zo laag als in 2023. Op andere, meer landelijke locaties doken gelijkaardige resultaten op.

Hoewel de uitstoot van fijnstof inderdaad daalt op lange termijn, is de verklaring ook hier te zoeken bij de gunstige weersomstandigheden, onderstreept Ircel.