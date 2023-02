Studie Natuurpunt: paardenbloem meest aantrekkelijk voor wilde bijen

De paardenbloem is de meest aantrekkelijke bloem voor wilde bijen. Uw gazon niet maaien, of op het juiste tijdstip, kan helpen de bijenpopulatie een duw in de rug te geven.

De paardenbloem is al twee jaar op rij de Nectarkampioen van Maai Mei Niet, de actie van Knack die mensen oproept om minstens een maand lang het gras niet te maaien. De voorbije twee edities bleek de paardenbloem de nectarkampioen: geen enkele door de deelnemers van Maai Mei Niet getelde plant produceerde meer nectarsuiker per dag.

Het belang van wilde bloemen – onterecht weggezet als ‘onkruiden’ – voor ons ecosysteem, blijkt opnieuw uit een studie van Natuurpunt. ‘De meest banale bloem is net de meest aantrekkelijke bloem voor onze wilde bijen’, vertelt wetenschappelijk medewerker van Natuurpunt Wim Vertommen aan de VRT, op basis van een recent onderzoek.

De laatste jaren gaat de bijenpopulatie sterk achteruit, onder meer door een gebrek aan nectar- en stuifmeelbronnen. Daar kan de paardenbloem dus mee verandering in brengen, aldus Natuurpunt.

‘De paardenbloem is een inheemse bloem, die mee geëvolueerd is met onze inheemse wilde bijen’, zegt Vertommen. ‘Vergelijk het met lavendel. Je trekt er wel hommels en honingbijen mee aan, maar het is een uitheemse plant die niet samen met onze wilde bijen is geëvolueerd. Met lavendel ga je wilde bijen dus niet redden.’

Bij het maaien van het gazon is het volgens Vertommen belangrijk om daarmee rekening te houden, klinkt het. ‘Maximaal één keer per maand maaien. Doorheen de zomer best één keer, en op het einde van het jaar nog eens. In totaal kan je best zo’n twee tot drie keer op een hele zomer maaien.’

Maai Mei Niet van Knack kan daarbij helpen, aldus Vertommen. ‘Het is voor onze wilde bijen een stap in de juiste richting. Dan krijg je paardenbloemen in je gazon, maar bijvoorbeeld ook madeliefjes, biggenkruid, muizenoor, klaversoorten, wat ook goede planten zijn.’