Strengere snelheidscontroles moeten walvissen redden

Schepen die sneller varen dan toegestaan vormen een gevaar voor de noordkaper, een walvissoort die met uitsterven bedreigd is. Toch lappen meer dan acht op de tien schepen voor de oostkust van de VS de opgelegde snelheidsbeperking voor walvissen aan hun laars, ontdekte Oceana.

De bedreigde noordkaper heeft het extra hard te verduren wanneer schepen sneller varen dan toegelaten in de zones die de dieren vaak frequenteren en waar ze hun kraamgebieden hebben. Botsingen komen zo vaker voor en zijn een belangrijke doodsoorzaak voor deze dieren, waarvan er nog maar 340 over zijn.

De noordkaper zwemt graag dicht onder het wateroppervlak en is door zijn donkere kleur moeilijk te zien.

Trage zones

Schepen die te snel varen in zones waar dat niet is toegestaan, zetten extra druk op deze al kwetsbare groep zoogdieren, zegt natuurbeschermingsorganisatie Oceana. Het rapport ‘Go slow, whales below’ legt bloot dat veel schepen het niet te nauw nemen met de snelheidslimiet in zogeheten ’trage zones”.

De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vaardigde al in 2008 een regel uit die voorschrijft dat alle grote schepen maximaal 10 knopen of minder moeten varen in kwetsbare zones langs de oostkust van de Verenigde Staten. Eerder onderzoek had immers aangetoond dat zo’n snelheidsbeperking 80 tot 90 procent van de aanvaringen met walvissen kan helpen voorkomen.

Maar zowel vrachtschepen als luxe jachten varen volgens het Oceana-rapport soms tot drie keer sneller.

Vrachtschepen

‘Schepen gaan racen en walvissen sterven, zo simpel is dat”’, zegt Gib Brogan, campagnedirecteur van Oceana. ‘Het is duidelijk dat vaartuigen die zich niet aan de opgelegde snelheidslimiet houden, de oceaan tot een gevaarlijke plaats maken voor deze dieren.’

Oceana onderzocht de vaarsnelheden van november 2020 tot juli 2022 en ontdekte dat 84 procent van de schepen er te snel doorheen voer. Vrachtschepen blijken de grootste overtreders; ze zijn goed voor de helft van alle snelheidsovertredingen.

Naar aanleiding van het rapport adviseert Oceana aan NOAA om er beter op toe te zien dat schepen zich aan de snelheidsbeperking houden. Ook willen ze de regel uitgebreid zien naar kleinere schepen, omdat ook zij ernstige verwondingen kunnen toebrengen aan walvissen als ze met grote snelheid door hun leefgebied varen.