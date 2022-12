Slechte luchtkwaliteit in heel België, interventiefase in Brussel met snelheidsbeperking

In de meetnetten van de drie gewesten zijn donderdag hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. In heel het land is de informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen overschreden. Omdat er vrijdag en de volgende dagen geen significante verbetering van de luchtkwaliteit wordt verwacht, wordt in het Brussels gewest zaterdag de sensibiliserings- en interventiefase met bijhorende maatregelen ingevoerd.

Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De 24-uursgemiddelde fijnstofconcentraties waren in de drie gewesten hoger dan de informatiedrempel van 35 µg/m3 (PM2.5). Het gaat om 40 µg/m³ in Vlaanderen, 39 µg/m³ in Brussel en 42 µg/m³ in Wallonië, aldus de Intergewestelijke Cel.

In Brussel is vanaf zaterdag de sensibiliserings- en interventiefase van kracht. Daarvoor wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 50 kilometer/uur op wegen waar normaal een limiet van 70 of 90 kilometer/uur geldt. Bovendien voert de politie extra snelheidscontroles uit. Het openbaar vervoer (MIVB) wordt gratis, net zoals een dagticket voor de fietsdienst Villo!. Verwarmen met hout wordt ook verboden, zolang het niet de enige verwarmingsbron in de woning is.

In Vlaanderen en Wallonië blijft de informatiefase vandaag en morgen van kracht.

‘De hoge fijnstofconcentraties ontstaan doordat de luchtvervuiling (afkomstig van industrie, landbouw, verkeer en gebouwenverwarming) door lage windsnelheden slecht verdund wordt. Door het koude weer is de uitstoot van de gebouwenverwarming, voornamelijk veroorzaakt door houtkachels, ook hoger’, zo legt Ircel uit.