Shell betaalt 15 miljoen euro schadevergoeding voor olievervuiling in Nigeria

Het Nederlandse oliebedrijf Shell betaalt 15 miljoen euro schadevergoeding aan Nigeriaanse boeren om de schade door olielekken te vergoeden. Daarmee komt een einde aan een rechtszaak van vijftien jaar.

De zaak draait om olievervuiling tussen 2004 en 2007 in verschillende dorpen in de Nigerdelta. Na jaren van procedures werd Shell daarvoor begin vorig jaar veroordeeld door de Nederlandse rechter.

Na die uitspraak is onderhandeld tussen Shell en de Nederlandse ngo Milieudefensie over een schadevergoeding. Vrijdag maaktenvde onderhandelaars de uitkomst bekend in een gemeenschappelijke verklaring. Shell betaalt 15 miljoen euro aan de boeren en hun gemeenschappen, en er is een detectiesysteem geïnstalleerd om nieuwe vervuiling te voorkomen.

Lang proces

De hele juridische veldslag duurde vijftien jaar – zo lang dat alle vier de oorspronkelijke eisers inmiddels zijn overleden. Hun families hebben de zaak van hen overgenomen.

‘Het verbaast mij nog iedere dag dat deze strijd nodig was en zo lang heeft moeten duren’, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie. ‘Nu kunnen de eisers en hun gemeenschappen eindelijk verder met hun leven.’

Het geld moet ten goede komen aan de zowat zevenduizend inwoners van de drie dorpen en zal vooral naar gemeenschapsprojecten gaan.

‘We kunnen onze gemeenschap nu opnieuw opbouwen’, zegt Eric Dooh, een van de boeren. ‘Het is voor ons allemaal een opluchting om na de jarenlange juridische strijd tegen Shell straks dit geld te ontvangen ter compensatie van wat we hebben verloren.’

Precedent

Maar het resultaat gaat veel verder dan de dorpen, zegt Milieudefensie. Want het is voor het eerst in de geschiedenis dat een hoofdkantoor van een groot internationaal bedrijf verantwoordelijk is gehouden voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland heeft aangericht.

‘Kijken we naar de rechtszaak als geheel, dan is de grote winst dat er een nieuwe standaard is neergezet: bedrijven komen niet meer weg met vervuiling en het negeren van mensenrechten’, zegt Pols. ‘Zij kunnen ter verantwoording geroepen worden.’

Nog niet opgelost

Terwijl de inwoners van Oruma, Goi en Ikot Ada Udo nu aan wederopbouw kunnen beginnen, lijden veel andere dorpen in de olierijke Nigerdelta nog onder precies dezelfde problemen, zegt Milieudefensie.

Jaarlijks lekt er naar schatting 240 miljoen liter olie de rivieren en landbouwgronden van de Nigerdelta in. Mensen worden ziek omdat ze olie binnenkrijgen via hun eten, het water dat ze drinken en de lucht die ze inademen. Het aantal miskramen en de kindersterfte ligt er dubbel zo hoog als in de rest van Nigeria.