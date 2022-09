Noordelijkste eiland ter wereld blijkt met aarde en grind bedekte ijsberg

Wat lang werd beschouwd als ’s werelds noordelijkste eiland, blijkt een ijsberg te zijn. Dat hebben wetenschappers uit Denemarken en Zwitserland ontdekt bij hun onderzoek van een eilandje dat in 2021 samen met andere eilandjes ten noorden van Groenland werd opgemerkt.

Ze ontdekten water onder de zogenaamde eilanden. Het bleken vlakke ijsbergen bedekt met aarde en grind te zijn, vertelt de Deense wetenschapper Rene Forsberg aan de wetenschapswebsite videnskab.dk en het Duitse persagentschap dpa.

Volgens Forsberg zijn alle eilanden die sinds 1978 in de regio gevonden zijn, nu bezocht en geen van allen blijkt een echt eiland te zijn. Vorig jaar dacht een Zwitsers-Deens team nog een eiland van 30 bij 60 meter te hebben ontdekt ten noorden van Groenland. Ze noemden het Qeqertaq Avannarleq, wat “het noordelijkste eiland” in het Groenlands betekent.

Het ligt ongeveer 800 meter ten noorden van het eiland Oodaaq, dat tot dan toe gezien werd als het land dat het dichtst bij de Noordpool lag.

Maar zelfs Oodaaq kan geen eiland genoemd worden, stellen de onderzoekers. Huns inziens is een ander nabijgelegen eiland, Kaffeklubbeneiland of Inuit Qeqertaat in het Groenlands, eigenlijk het meest noordelijke land op aarde.