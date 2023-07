Nieuwe schuldige voor teloorgang insecten: luchtvervuiling brengt voelsprieten in de war

Vervuilende deeltjes in de lucht zouden een verklaring kunnen zijn waarom er zoveel insecten sterven. Nieuw onderzoek toont aan dat insecten vandaag minder makkelijk voedsel vinden door de luchtvervuiling. Dat is ook nefast voor onze voedselketen.

De impact van luchtvervuiling op de gezondheid en vruchtbaarheid van insecten is groter dan we aanvankelijk dachten, en kan een oorzaak zijn waarom de insectenpopulatie wereldwijd daalt.

Dat blijkt uit een studie in Nature waaraan zowel de universiteit van Melbourne als de Beijing Forestry University en de universiteit van California Davis hebben meegewerkt. Hun onderzoek toont aan dat insecten vandaag minder makkelijk voedsel vinden omdat de luchtvervuiling hun antennes verstoort. De vervuilde deeltjes zijn onder meer afkomstig van de industrie, transport, bosbranden en andere vormen van luchtvervuiling.

Minder ruiken

‘We weten natuurlijk al langer dan vandaag dat blootstelling aan vervuilde deeltjes de gezondheid van organismen zoals insecten in het gedrang brengt’, zegt biowetenschapper Mark Elgar, co-auteur van de studie. ‘Wat de onderzoeksresultaten opmerkelijk maken, is het feit dat luchtvervuiling het reukvermogen van insecten aantast. Dat heeft een impact op zowel het vinden van voedsel als van een partner om zich mee voort te planten. En ook nesten zullen ze minder makkelijk kunnen maken.’

‘De kans bestaat dat we hierdoor minder insecten zullen krijgen’, concludeert Elgar. Hij zet luchtvervuiling als oorzaak op de tweede plaats, na de vernieling van habitats. Dat de populatie van insecten erop achteruitgaat, is bijzonder slecht nieuws, benadrukt de biowetenschapper. ‘Insecten zijn niet enkel fascinerende wezens, ze zijn ook cruciaal om planten te bestuiven, want daar hangt onze voedselketen van af.’

Zelfs in de meest afgelegen gebieden is de insectensterfte gestegen. Ook daarvoor ziet Elgar luchtvervuiling als mogelijke verklaring. ‘Want vervuilde deeltjes in de lucht kunnen duizenden kilometers ver vervoerd worden via windstoten.’

Zowat veertig procent van het aardoppervlak kent momenteel een hogere graad van luchtvervuiling dan de Wereldgezondheidsorganisatie gezond acht.