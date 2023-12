‘Wolvenhaters faken foto’s van wolven in Limburgse tuinen’

‘De sfeerzetting tegen de wolven in ons land krijgt absurde proporties’, schrijft bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans.

Veel gekker kan het niet meer worden. Vorige week, op 14 december, laat een aannemer die bij de buren aan het werken was, aan een man een onscherpe foto van een wolf op zijn gsm zien. Hij claimde dat hij het dier tijdens zijn lunchpauze had gefotografeerd in de tuin van het huis waar hij werkte. Toen het voelde dat het was opgemerkt, verdween het snel in de struiken – zo luidde zijn relaas.

Het gebeurde in de Limburgse gemeente Pelt, in wolvengebied dus. De buurman informeerde de eigenaar van het huis waar de werken gebeurden. Beiden stuurden de foto door naar de vzw Welkom Wolf met de vraag of het effectief om een wolf ging. Dat was het geval.

(Lees verder onder de foto.)

Bij Jan Loos, bezieler van Welkom Wolf, ging er wel meteen een alarmbelletje af. Hij vond het al vreemd dat er over de middag een wolf in een tuin verschijnt – een dier dat bovendien relatief rustig staat te kijken. Maar hij had ook het gevoel dat er iets mis was met de foto.

Dat bleek effectief zo te zijn. Na raadpleging van de databank van wolvenfoto’s van Welkom Wolf bleek dat de foto een wolf betrof, die op 22 mei 2023 iets na 21u in de buurt van het West-Vlaamse Poperinge was gefotografeerd. Het was een uit Frankrijk afkomstig dier dat enkele weken in het Brugse rondhing voor het weer verdween. Het kreeg het label ‘Westhoekwolf’ opgeplakt. Het heeft dus niets, maar dan ook niets te maken met de Limburgse wolvenroedel.

(Lees verder onder de foto.)

Loos contacteerde de maker van de foto: aannemer J.C.. Die probeerde eventjes vol te houden dat het om een origineel beeld ging, maar gooide finaal de telefoon dicht toen hij merkte dat hij er niet mee weg kwam. Op de Facebookpagina van de man staan bijna uitsluitend berichten over zijn professionele activiteiten, maar hij deelde al wel een bericht over door een wolf doodgebeten schapen van een van de actiefste antiwolvenlobbyisten uit de regio.

Zo poogt men de sfeer tegen de wolf in het Limburgse weer op de spits te drijven. ‘Wolven worden probleemwolven, want ze dringen tuinen binnen.’ Dat probeert men een argeloze goegemeente wijs te maken. Het zou interessant zijn om te weten of dezelfde tactiek van fake foto’s elders al is gebruikt om mensen bang te maken voor ‘wolven in hun tuin’.

De spitsvondigheid van wolvenhaters in het verzinnen van verhalen met kwalijke rollen voor de wolf en zijn verdedigers is grenzeloos. Jagers verspreiden momenteel de idee-fixe dat de wolven verantwoordelijk zijn voor de ‘everzwijnenplaag’ in Limburgse tuinen. Ze zouden de everzwijnen zoveel angst aanjagen dat de dieren, voor hun veiligheid, tuinen intrekken (waar de wolven ze dus, volgens de fotofabricage, zouden volgen).

Het is een absurde stellingname. Net zomin als de Limburgse wolvenpopulatie groot genoeg is om de everzwijnenpopulatie onder controle te brengen, kan ze een significant effect op het gedrag van everzwijnen hebben. Wie de mooie film Wolf gezien heeft, weet trouwens dat wolven voorzichtig moeten zijn met volwassen everzwijnen. De verspreiding van everzwijnen in het Limburgse is waarschijnlijk meer beïnvloed door jagers dan door wolven – zie praktijken als uitzetten en bijvoederen.

Wolvenhaters stellen ook vragen bij het succes van de Limburgse wolvenweduwe Noëlla, die er na het doodrijden van haar August in de zomer blijkbaar toch in geslaagd is om op haar eentje naar schatting zeven welpen groot te krijgen. Volgens de wolvenhaters heeft ze dat te danken aan een helpende hand van wolvenbeschermers als het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dat zou de wolven in hun kerngebied hebben ‘bijgevoederd’, onder meer door het lam schieten van reeën waardoor Noëlla ze gemakkelijker kon vangen.

Die vreemde hersenkronkels zeggen uiteraard meer over de gedachtegang van jagers en andere wolvenhaters dan over de acties van wolvenbeschermers. Feit is dat de kleine Limburgse wolvenroedel er nog altijd is, en dat er de jongste tijd zo goed als geen overlast van de dieren in de regio meer is. Misschien moet daarom de druk wat worden opgevoerd door het verspreiden van fake foto’s.

De fysieke intimidatie van wolvenbeschermers blijft wel duren. Onlangs werd een vrijwilliger van Welkom Wolf klemgereden door een tractor en een terreinwagen, en verbaal zwaar geïntimideerd. Je moet tegen een stootje kunnen als je bij ons wolven wil verdedigen.