Vlaamse regering erkent vier Nationale Parken, maar niet Taxandria

De Vlaamse regering heeft vier Nationale Parken erkend. Dat maakten minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele vrijdag bekend.

Het gaat om Bosland, Brabantse Wouden, Hoge Kempen en Scheldevallei. Het ietwat omstreden Taxandria is er voorlopig niet bij.

Bosland krijgt een erkenning onder opschortende voorwaarde: het moet binnen het jaar nog enkele werkpunten uit het juryverslag in orde brengen.

Bij de Nationale Parken ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. De gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten omvatten, moeten voldoende robuust zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen.

Er werden ook vijf Landschapsparken erkend. Daar ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. Natuur, recreatie en landbouw kunnen hier bijvoorbeeld hand in hand gaan. De vijf erkende parken zijn Grenzeloos Bocageland, Haspengouw, Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek.

De erkende parken kunnen nu hun masterplannen realiseren. Ze krijgen daarvoor financiële steun. Voor Landschapsparken is dat 489.000 euro per jaar, voor Nationale Parken is dat 608.000 euro per jaar. Daarnaast is er een investeringsbudget beschikbaar voor alle parken de komende jaren.

Taxandria

Taxandria zit dus niet bij de erkende Nationale Parken. De gemeenten Turnhout en Oud-Turnhout waren de trekkers van het project. De landbouwers in het gebied moeten echter al veel inspanningen leveren. In interviews liet minister van Landbouw Jo Brouns dit voorjaar verstaan dat er een politiek akkoord zou zijn dat het park er niet komt. De regering oordeelde nu dat de kandidatuur van Taxandria bijzonder waardevol is, maar dat een definitieve erkenning te vroeg komt. Daarmee volgt ze de jury. Taxandria wordt in de toekomst wel verder ondersteund en begeleid. Zo krijgt de gebiedscoalitie 139.000 euro per jaar werkingskrediet.