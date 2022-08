Rijn vanaf vrijdag haast onbevaarbaar

Het waterpeil in de Rijn is ter hoogte van het Duitse Kaub, tussen Koblenz en Mainz, zo laag aan het zakken dat veel vrachtschepen er vanaf vrijdag niet meer zullen kunnen varen. Dat is een probleem voor de industrie.

De Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), een officieel onderzoeksagentschap voor de waterwegen in Duitsland, sluit verdere beperkingen voor de scheepvaart niet uit. Het waterpeil zou nog tot begin volgende week blijven dalen, zegt BfG-expert Bastian Klein. Hoe dan ook zou de lage waterstand niet snel opgelost raken.

Normaal staat de Rijn op zijn laagst na de zomer. Eind oktober 2018 werd in Kaub 25 centimeter gemeten. Momenteel zakt het water daar richting 30 centimeter.

Energieschaarste

Schepen vervoeren cruciale goederen en grondstoffen langs de Rijn, die langs enkele van de belangrijkste industriegebieden van Europa stroomt. Onder meer chemiebedrijf BASF en staalgroep Thyssenkrupp rekenen op de rivier om hun fabrieken te bevoorraden met brandstof en grondstoffen.

Transport via de weg of het spoor is aanzienlijk duurder, maar bij laag water kunnen sommige schepen maar deels worden geladen. Op een gegeven moment wordt het dan niet meer rendabel om te varen.

Vorige week had het Duitse energieconcern Uniper al gewaarschuwd dat een belangrijke kolengestookte elektriciteitscentrale in de buurt van Frankfurt nog nauwelijks via de Rijn kan worden bevoorraad. Dat kan energieschaarste als gevolg hebben. Ook de gasprijzen gingen woensdag weer de hoogte in. Er worden momenteel voorraden voor de winter aangevoerd in Europa. De leveringen uit Rusland zijn verminderd.