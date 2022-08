Rijn bereikt laagste waterstand ooit in Nederland

In Lobith, de gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland waar de Rijn Nederland binnenstroomt, heeft de rivier donderdagochtend de laagste waterstand ooit bereikt, zo meldt Rijkswaterstaat.

Om 08.00 uur stond het waterpeil op 6,48 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil of gemiddeld zeeniveau). Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de loop van volgende week verder zal zakken naar ongeveer 6,45 meter boven NAP.

Op 29 oktober 2018 daalde de waterstand in de Rijn bij Lobith naar 6,49 meter boven NAP. Dat gold tot nu toe als de laagste waterstand ooit.

Het is zeer uitzonderlijk dat de Rijn de nieuwe recordstand heeft bereikt in de zomer. Een lage waterstand komt gewoonlijk voor in het najaar, als er geen smeltwater meer vanuit de Alpen in de rivier stroomt.

Het waterpeil van de Rijn gaat de komende dagen iets stijgen, omdat het in het stroomgebied van de rivier heeft geregend. Maar het wordt alweer droog en warm, zodat de waterstand volgende week verder gaat dalen, aldus Rijkswaterstaat.

De Rijn voert ook uitzonderlijk weinig water af naar de rest van Nederland. De afvoer daalt naar ongeveer 650 kubieke meter per seconde. Een afvoer van minder dan 800 kubieke meter per seconde in de zomer is slechts tweemaal eerder voorgekomen, in 1976 en 1949.

Intussen is het waterpeil van de Rijn ter hoogte van het Duitse Kaub, tussen Koblenz en Mainz, gezakt tot 32 centimeter op de Kaub-meter. De werkelijke diepte kan daar nog wat van afwijken maar schepen hebben ongeveer 1,5 m nodig om vol beladen te kunnen varen, waardoor het voor grotere schepen moeilijk tot onmogelijk geworden is om door de wateren te navigeren. Vrachtschepen blijven varen, maar slechts met ongeveer 25 tot 35 procent van de capaciteit.