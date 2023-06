Eten voor 21 miljoen bijen en 7 andere straffe resultaten van Maai Mei Niet 2023

De derde editie van de Knack-campagne Maai Mei Niet levert spannende resultaten op. De Nationale Nectarscore is gestegen: elke dag eten voor 21 miljoen bijen en andere insecten! Deelnemers die al twee keer meededen, hebben meer plantensoorten in hun tuin. En er werden 9 zeldzame tot bedreigde planten- en bloemensoorten ontdekt.

Voor de derde keer op rij riepen Knack en partners op om in mei het gazon niet of minder te maaien. Zo willen we de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. De inspanningen van opnieuw duizenden deelnemers hebben alweer heel wat opgeleverd.

Dit zijn de 8 markantste resultaten:

21 miljoen bijen: hoogste Nationale Nectarscore tot nu toe

21 miljoen bijen konden elke dag eten van de Maai Mei Niet-gazons. Dat zijn er nog meer dan in 2021 (14 miljoen) en 2022 (17 miljoen).

Sommige tuinen scoorden erg goed, andere kunnen nog wat hulp gebruiken. ‘De helft van de tuinen noteerde een dagelijkse nectarproductie lager dan 16 mg per m², een vierde zelfs minder dan 7 mg per m²’, weet professor ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven), die elk jaar de nectarscores berekent.

‘Te frequent maaien, te veel pesticiden en bemesting bevoordelen het gras in je gazon. Andere planten met bloemen krijgen dus minder kans om zich in je gazon te vestigen. Eén maandje niet maaien zal dan niet veel helpen: een langer engagement zal dus nodig zijn om je nectarscore op te krikken.’



124 hectare gazon werd niet gemaaid

Dat is meer dan vorig jaar (115 hectare), maar minder dan in de eerste editie (145 hectare). Daar is een positieve verklaring voor. We zien, zeker bij steden en gemeenten (opnieuw nam één derde van alle Vlaamse steden en gemeenten deel), de omslag naar een meer doordacht maaibeleid.

In plaats van vol enthousiasme ál het gras een hele maand lang te laten groeien, worden nu doelgericht percelen uitgekozen voor extensief of gefaseerd maaibeheer. Dat is duurzamer op alle vlakken.



47.449 madeliefjes

De meest getelde bloem is opnieuw de madelief. De kruipende boterbloem en de zachte ooievaarsbek behalen zilver en brons.

In totaal werd in 1406 tuinen 135.478 bloemen geteld.

9,71 microgram nectarsuiker per m² per dag: de paardenbloem is opnieuw nectarkampioen

9,71 microgram nectarsuiker per m²: zo veel nectarsuiker produceerden alle getelde paardenbloemen per dag. Voor de derde keer op rij is deze onderschatte bloem daarmee de nectarkampioen.

90 procent blijft minder maaien

Wie al twee keer deelnam, ontdekte meer plantensoorten in zijn of haar tuin. 90% van de deelnemers zal dan ook in de toekomst minder maaien. 77 procent van de deelnemers merkte meer leven in de tuin dan anders.

Om de 3 weken: ideaal voor bijen én tegen hooikoorts

Tuinen waarin twee- tot vierwekelijks wordt gemaaid, leveren de hoogste nectarproductie op. En daar werden ook de meeste bloemen geteld.

Om de drie weken maaien is dus ideaal voor wie houdt van een (stuk) gazon én toch de natuur wil helpen. Uw grasmachine kan bovendien prima overweg met gras van drie weken hoog.

En een erg mooi extraatje, stipt professor Van Meerbeek aan: ‘Omdat gras niet in bloei komt als het maar drie weken krijgt; profiteren ook mensen met hooikoorts hiervan. Driewekelijks maaien helpt dus de bestuivers én hooikoortspatiënten.’



9 bijzondere planten

We polsten dit jaar voor de eerste keer naar speciale plantensoorten, soorten die niet voorkomen op het telformulier. Het resultaat: ook in tuinen vind je rodelijstsoorten, met andere woorden: soorten die bedreigd zijn.

Het gaat om zes verschillende soorten orchideeën en de drie ratelaarsoorten, waaronder de met verdwijning bedreigde harige ratelaar.

‘Tuinen kunnen dus ook een belangrijke rol spelen in het behoud van bedreigde plantensoorten’, zegt Van Meerbeek.

Gevonden soorten Status op de rode lijst Rietorchis Zeldzaam Gevlekte orchis Kwetsbaar Kleine ratelaar Kwetsbaar Grote ratelaar Kwetsbaar Bevertjes Kwetsbaar Beemdkroon Achteruitgaand Tormentil Achteruitgaand Bokkenorchis Bedreigd Harige ratelaar Met verdwijning bedreigd

0 keer maaien in mei, écht?

Professor Van Meerbeek besluit met een belangrijke nuance: ‘Neem onze slogan niet letterlijk. Het is geen universeel geldende wet. Natuurlijk mag je ook maaien in mei, zolang het gras maar niet te kort is en je altijd stukjes laat staan. Met z’n allen minder en gefaseerd maaien en bij elke maaibeurt een stukje gras laten staan voor de insecten, dat is het doel.’

En niet te vergeten: Maai Mei Niet focust op tuinen, besluit Van Meerbeek. ‘In natuurgebieden of wegbermen gelden andere regels en kan maaien in mei positief zijn voor de biodiversiteit. Bovendien zal een boer altijd willen hooien in mei, want dan oogst hij calorierijker gras.’