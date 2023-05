Maai Mei Niet: schrijfster Regula Ysewijn tuiniert al eens graag in galajurk

De stadstuin van schrijfster en Bake Off-jurylid Regula Ysewyn is een tafellaken groot, maar toch steelt het geboomte er de show.

‘Ik hou van alles wat geschiedenis ademt, en dus heb ik altijd gedroomd van een oude, met baksteen ommuurde tuin. Nu we er een hebben, zal ik hem oud houden. Daarom heb ik er leibomen gezet, volgens de regels van de kunst en met bijzondere vormen zoals de espalier. Wij hebben appels en amandelen, maar er staat meer op mijn verlanglijst.

Wij hadden net een tuinarchitect in de arm genomen toen de pandemie uitbrak.Hij mocht niet meer binnen, en sindsdien doet de tuin waar hij zin in heeft. Ik heb geen enkel idee waar dit kruipplantje, dat op kervel lijkt, vandaan komt, maar in de zomer bedekt het samen met de wilde aardbei mooi de hele tuin. Gras hebben wij niet nodig.

Op enkelhoogte geeft de tuin de richting aan en volgen wij slaafs. Op de hogere echelons grijp ik meer in. Ik geniet er trouwens van om overdressed, in een galajurk en met mooi gelakte nagels in de grond te woelen – ik ben een impulsieve tuinder. (lacht) Die rozen heb ik zelf geplant. Terroristen, vind ik ze. Ze trekken bladluizen aan die dan gemolken worden door mieren. Vuiligheid, maar ook dat is de natuur.

Die boom boven ons hoofd, een vredesboom, stond er al. Wij waren op slag verliefd op zijn ranke vormen. Het enige nadeel is dat je er alleen onder kunt zitten als je luid praat, anders komen de duiven en belandt alles wat ze veruitwendigen op je hoofd.

Die rare rododendron heeft een nier gekost. Maar we wilden per se een boom met karakter en die gingen we halen bij een speciale tuinaannemer in Nederland. Hij koopt en verkoopt oude bomen, als een antiquair. Ik voelde meteen een band met deze boom, alsof hij tegen mij sprak. Maar hij bleek al verkocht, zonde. Een week later kreeg ik telefoon: ‘De verkoop is niet doorgegaan, hij is voor- bestemd voor u.’ En nu staat hij hier te schitteren, als een kunstwerk.

De fruitbomen hebben ook met mijn werk te maken. Voor veel van de historische recepten die ik maak, heb ik appel- en perenrassen nodig die je niet meer in de winkel kunt kopen, zoals de crab apple – zo zuur dat hij alle vocht uit je verhemelte zuigt. Daarom wil ik ze zelf kweken. Maar vind dat maar eens in onze tuincentra. Daarom, een warme oproep aan iedereen die thuis oude fruitbomen heeft en ervanaf wil: call me!’