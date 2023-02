Grondwaterpeil in Vlaanderen door regen gestegen

Het grondwaterpeil in Vlaanderen is op verschillende plekken door de vele regen van de afgelopen weken gestegen. In 42 procent van de meetplaatsen is er nu een normale grondwaterstand, in 21 procent van de gevallen gaat het zelfs om een hoge tot zeer hoge stand.

“Hoewel het nog volop winter is, bereiden we ons nu al voor om ons te beschermen tegen eventuele droge zomermaanden”, zo zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Omdat er in januari meer neerslag viel dan normaal, vooral in het westen van Vlaanderen en in de provincie Antwerpen, is de toestand van het freatische grondwater verbeterd. Dat zijn de bovenste lagen van het grondwater. Het waterbeheer en dus ook het aanvullen van de grondwatertafels maken deel uit van de Blue Deal.

“Door water meer ruimte te geven, door te ontharden of waterlopen opnieuw open te leggen, regenwater op te vangen en circulair watergebruik te stimuleren, zetten we stappen in de goede richting”, klinkt het.