Franse minister van Binnenlandse Zaken wijt bijna alle bosbranden aan menselijke fouten

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin denkt dat zeker negen op de tien bosbranden worden veroorzaakt door pyromanen of per ongeluk ontstaan als gevolg van menselijk handelen.

Hij noemde bijvoorbeeld een grote bosbrand ten zuidwesten van Bordeaux, in het departement Gironde, waar in juli ook al een hele grote bosbrand was. Darmanin denkt dat het oplaaien van die brand, een stukje verderop, het werk is van criminelen, zei hij tegen Franse media. De brand ontstond op verscheidene plekken over een bepaalde tijdsperiode.

Bij die brand zijn al achtduizend mensen uit voorzorg uit hun woningen geëvacueerd. Darmanin riep op tot het sturen van meer leden van de vrijwillige brandweer uit heel het land en zei dat Italië en Zweden donderdag extra blusvliegtuigen sturen om te helpen bij het blussen.

De minister riep werkgevers op om vrijwillige brandweerlieden de vrijheid te geven om mee de branden te bestrijden.

Er woeden in droge zomers veel bosbranden in het land en vaak zijn er naderhand aanhoudingen van mensen die worden verdacht ze te hebben gesticht. Onder de aangehouden verdachten is dit seizoen een man die als lid van de vrijwillige brandweer al in mei begon met pogingen bosbranden te veroorzaken omdat hij graag branden blust.

Andere vaak genoemde oorzaken zijn onvoorzichtigheid met vuur, auto-ongelukken waarbij een brandend voertuig in een berm geraakt en vonken van treinen.