Dit jaar al meer dan 700.000 hectare bos in vlammen opgegaan in Europa

Bosbranden hebben dit jaar al meer dan 700.000 hectare bos in Europa verwoest. Dat is het hoogste aantal op dit moment van het jaar sinds het begin van de gegevensinzameling in 2006, zo heeft de Europese Commissie donderdag meegedeeld.

De lidstaten kunnen elkaar hulp aanbieden via het civiele beschermingsmechanisme van de Europese Unie. Dat is dit jaar al negen keer geactiveerd door vijf landen. Zo coördineerde de Commissie de voorbije twee maanden de inzet van 29 vliegtuigen, acht helikopters, 369 brandweermannen en 105 voertuigen. ‘Een ongezien niveau van solidariteit’, zo begroette eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič de steunverlening. ‘We blijven de situatie 24 op 24 uur op de voet volgen in ons coördinatiecentrum in Brussel en de noodzakelijke hulp mobiliseren’.

De lidstaten kunnen ook beroep doen op het aardobservatieprogramma Copernicus om de branden nauwgezet in kaart te brengen. Vijftien lidstaten hebben de dienst in totaal al 46 keer geactiveerd.