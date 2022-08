Beloega in sluis in de Seine uit het water gehaald

De beloega die zich al enkele dagen in een sluis in de Franse rivier de Seine bevindt, is in de nacht van dinsdag op woensdag uit het water gehaald, zo heeft een journalist van het Franse persagentschap AFP vastgesteld. Daarmee is de eerste fase van de uitzonderlijke reddingsactie achter de rug.

Rond 4 uur ’s ochtends, na zes uur durende inspanningen, werd de walvisachtige van om en bij de 800 kg in een net gehesen dat door een kraan werd voortgetrokken en op een ponton geplaatst, waar het onmiddellijk werd verzorgd door een dozijn dierenartsen.

De gezondheidstoestand van het dier wordt als ‘alarmerend’ beschouwd en een goede afloop van de operatie is allerminst gegarandeerd. De reddingsactie kan voor behoorlijk wat stress zorgen bij het dier en dat kan de beloega fataal worden.