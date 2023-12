Aziatische hoornaars verhogen bijensterfte

Aziatische hoornaars veroorzaken een hogere bijensterfte. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 300 imkers van het Vlaams Bijeninstituut (VBI). Nog voor de gebruikelijke wintersterfte overleed al 18 procent van de bijenvolken.

De honingbij is een gegeerde prooi van de Aziatische hoornaar, die al enkele jaren aan een opmars bezig is in België. In zeven op de tien van de lege bijenkasten werd volgens het VBI de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar vastgesteld. Voor die kolonies noteerde het instituut een verlies van 31 procent. Uit een rondvraag van de UGent blijkt dat vorige winter 17 procent van de bijen stierf tijdens de winter. In Vlaanderen lag dat cijfer met 22 procent wel opmerkelijk hoger dan in Wallonië.

De norm van jaarlijkse verliezen door wintersterfte lag lang op 10 procent.

De verhoogde bijensterfte ligt volgens onderzoeker Ellen Danneels (UGent) binnen de verwachtingen. “Door de varroamijt en de verhoogde druk van de Aziatische hoornaars verwachten we een stijging van de bijensterfte, al is het moeilijk te achterhalen waaraan de bijen precies gestorven zijn”, zegt Danneels. “Jagende hoornaars veroorzaken stress bij bijen waardoor ze niet meer durven uitvliegen en er dus minder voedsel binnenkomt. Een bijenkast kan zo eerder sterven aan verhongering dan door directe aanvallen van hoornaars.”

Een grote bijensterfte kan de bestuiving van gewassen in gevaar brengen, stelt het VBI. De Aziatische hoornaar is namelijk geen bestuiver en neemt de plaats van de bestuivers niet over.

Het VBI schat de schade aan de biodiversiteit bijzonder hoog in. Over het lot van wilde bijen is Danneels nog bezorgder, aangezien ze “niet worden gemanaged en zwakker staan tegenover de Aziatische hoornaar”.

Het Bijeninsituut zegt dat bijna alle Vlaamse imkers maatregelen nemen tegen de invasieve exoot. Toch stoppen velen volgens het instituut hun activiteiten.