5 tuintips tegen droogte en wateroverlast

1 Ontharding is een must. Verklein de verharding van je terras, paadje en oprit. Hoe minder verharding, hoe meer water kan doorsijpelen in de bodem.

2 Vervang een stoeptegel door een geveltuin.

Een groene gevel maakt de straat mooier en aangenamer. Daarbovenop zorgt gevelgroen ervoor dat regenwater beter kan indringen in de bodem.

3 Stockeer regenwater van het dak.

Sluit een regenton, een regenzuil of zelfs een regenschutting aan op de regenpijp. Handig voor tuin- en terrasplanten.

4 Leg een wadi of poel aan.

Je leidt het regenwater dat op het dak valt (of op de overloop van de ton) naar hier. Zo kan regenwater insijpelen in de bodem.

5 Bedek de bodem met planten.

Een gelaagde begroeiing in de tuin bedekt de bodem en helpt het regenwater vasthouden en verdampen. Begin hoog met een boom, grote struik of klimplant. Dan een lagere struik, en vervolgens een kruidlaag.

Tips: plantenzoeker.velt.nu