Minstens 34 mensen omgekomen bij stormen en tornado’s in VS

Bij de stormen en tornado’s die door de Verenigde Staten trekken, zijn minstens 34 mensen om het leven gekomen. Dat melden Amerikaanse media zaterdag (lokale tijd). In de staat Mississippi zijn zes mensen om het leven gekomen, meldt gouverneur Tate Reeves. Het gaat om één dode in Covington County, twee doden in Jeff Davis County en drie doden in Walthall County.

Ook in vijf andere Amerikaanse staten zijn dodelijke slachtoffers gevallen. De snelwegpolitie van de staat Kansas deelt mee dat acht mensen zijn omgekomen bij een kettingbotsing tijdens een zandstorm in Sherman County. Daarbij zijn minstens vijftig voertuigen betrokken. De staat Missouri telt met twaalf overlijdens het grootste aantal slachtoffers. In Independence County in de staat Arkansas zijn drie mensen gestorven. Over de dodentallen in Mississippi, Kansas, Missouri en Arkansas zijn CNN, NBC News en The Associated Press het eens. Volgens NBC News zijn er in Amarillo in de staat Texas vier mensen omgekomen bij auto-ongelukken door de hevige wind. CNN en The Associated Press tellen daar slechts drie dodelijke slachtoffers. NBC News en CNN melden verder dat in de staat Oklahoma één persoon omgekomen is bij een bosbrand.

Het extreme weer wordt voorspeld voor een gebied waar meer dan 100 miljoen mensen wonen. Winden met snelheden tot 130 kilometer per uur worden verwacht vanaf de Canadese grens tot Texas, wat kan leiden tot sneeuwstormen in de koudere noordelijke gebieden en bosbranden in de warmere en drogere zuidelijke gebieden. Het stormvoorspellingscentrum van de nationale weerdienst voorspelt tornado’s en hagel zo groot als honkballen, maar waarschuwt vooral voor winden met snelheden tot 160 kilometer per uur. (Belga)