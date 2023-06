Milieucommissie Europees Parlement verwerpt natuurherstelwet

De milieucommissie van het Europees Parlement is er niet in geslaagd de natuurherstelwet goed te keuren. In juli moet het volledige parlement stemmen.

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag de natuurherstelwet verworpen. Nadat een eerste stemming twee weken geleden in Straatsburg wegens tijdgebrek voortijdig moest worden afgebroken, ging de commissie nu wel tot de finish.

Maar bij de stemming over de finale tekst, stemden 44 commissieleden voor en 44 tegen. Er kon met andere woorden geen meerderheid worden gevonden, waardoor de natuurherstelwet de facto verworpen is.

Deze uitslag betekent weliswaar niet dat dit het einde van de rit is voor de natuurherstelwet. In de week van 10 juli moet ook de plenaire vergadering van het Europees Parlement nog over de wet stemmen, al zal het op basis van een formeel advies van de milieucommissie zijn om het voorstel naar de prullenmand te verwijzen, maakte commissievoorzitter Pascal Canfin duidelijk.

Vorige week keurden de lidstaten de natuurherstelwet wel goed. Zij zijn in principe klaar om aan de finale onderhandelingen met het Europees Parlement te beginnen – op voorwaarde dat dat parlement de wet eerst goedkeurt. Maar dat is dus (nog) niet het geval.