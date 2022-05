Maai Mei Niet: Telt u mee? Stuur ons een foto van uw gazon

Om de impact van uw deelname aan Maai Mei Niet echt te kennen, moet u dit weekend bloemen tellen. Als u ons de resultaten bezorgt, dan bezorgen wij uw nectarscore. En u doet daarmee de natuur, de wetenschap en uzelf een plezier. Hoe? Dat leest u hier.

Bent u trots op uw ongemaaide, of net super creatief gemaaide gazon? Wil u pronken met uw bijlandjes? Bezorg ons dan uw foto’s via #maaimeiniet op sociale media of stuur ze door naar maaimeiniet@knack.be.

Veel andere trotse deelnemers prijken al op onze digitale pelouse.