Waarom Wallonië hagen plant tegen overstromingen

Het ‘hagenplan’ van de Waalse regering loopt achterstand op. Toch zijn natuurorganisaties enthousiast.

Het was een van de opmerkelijkste ambities die de Waalse regering bij haar aantreden in 2019 uitsprak. Onder de naam Yes We Plant formuleerde de regering-Di Rupo de ambitie om in de volgende regeerperiode 4000 kilometer hagen aan te leggen. Het ‘behaagplan’ zorgde in Vlaanderen voor enig leedvermaak.

Dat plan houdt wel degelijk steek, vindt Arnaud Monty, expert biodiversiteit aan de Universiteit van Luik. ‘De hagen hebben een dubbele functie. Ze zorgen voor meer biodiversiteit: hagen trekken insecten aan, en die trekken op hun beurt meer vogels en kleine zoogdieren aan. Bovendien helpen de hagen bodemerosie en overstromingen tegen te gaan. Ze breken de val van de regendruppels, zodat het water geleidelijk aan de bodem intrekt en dus meer water kan opnemen.’

Iets meer dan vier jaar later staat de teller op 3003 kilometer hagen, waarvan er tot nu toe maar iets meer dan 1000 kilometer is aangelegd. Sophie Adam, die het plan coördineert namens Waals minister van Milieu Céline Tellier (Ecolo), wijst erop dat het plantseizoen voor de deur staat en het aantal de komende weken dus fors zal toenemen. ‘Er was aanvankelijk een gebrek aan plantjes en zaaigoed, omdat de kwekers niet voorzien waren op een dergelijk project’, zegt Adam. ‘Ondertussen hebben ze hun productie opgeschaald en kan er weer meer geplant worden.’

Veertig jaar geleden kregen Walen nog een subsidie om hagen te vernietigen.

Yes We Plant is geen van bovenaf gecoördineerd plan, maar een subsidie voor burgers en bedrijven die zelf hagen of bomen willen planten. Vooral in scholen en jeugdbewegingen was er de voorbije jaren heel wat enthousiasme. En ook bij de landbouwsector is er enige interesse, stelt Adam. ‘Landbouwers zijn vaak de eersten die de gevolgen van klimaatverandering ervaren. Ze zien nu vaak in dat een project als Yes We Plant ook voor hen nuttig kan zijn.’

Philippe Funcken, directeur van Natagora, de Waalse tegenhanger van Natuurpunt, noemt Yes We Plant ‘vooral communicatie’. Toch is hij enthousiast over het project. ‘Het is een nuttig project om het belang van biodiversiteit te benadrukken. Zelfs als 3000 kilometer haag niet genoeg is om de biodiversiteit in Wallonië te redden, is het belangrijk dat de Walen zelf aan de slag kunnen. Veertig jaar geleden kregen Walen nog een subsidie om hagen te vernietigen, want die werden gezien als een hindernis voor de industriële landbouw. Het is nuttig dat de subsidie nu de andere kant uitgaat.’