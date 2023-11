VN: ‘Wereld stevent af op opwarming van 2,5 tot 2,9 graden Celsius’

De wereld ligt momenteel op koers richting een opwarming van 2,5 tot 2,9 graden Celsius. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het VN-milieubureau UNEP, tien dagen voor aanvang van de VN-klimaattop COP28 in Dubai.

Op COP21 in Parijs in 2015 werd afgesproken om de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius te houden, met als streefcijfer 1,5 graad. In realiteit stevenen we momenteel echter nog steeds af op een opwarming die daar een eind boven ligt, zo blijkt uit het rapport: +2,5 graden als landen al hun beloftes in het kader van hun nationaal bepaalde bijdrages of NDC’s nakomen.

Dat cijfer loopt op tot +2,9 graden als het enkel om de onvoorwaardelijke engagementen gaat.

Om de 1,5 graad-doelstelling levensvatbaar te houden, stelt het UNEP dat tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 42 procent moet dalen. Voor een opwarming van 2 graden moet de uitstoot tegen 2030 met 28 procent naar beneden.

Recorduitstoot aan CO2

Dat terwijl er in 2022 nog een recorduitstoot van 57,4 gigaton CO2-equivalent werd gemeten, een stijging van 1,2 procent in vergelijking met 2021. Eerder dan uitstootrecord na record te breken, ‘moeten we onze oude gewoontes van onvoldoende ambitie en actie loslaten en nieuwe records gaan vestigen: in emissiereductie, in groene en rechtvaardige transitie en in klimaatfinanciering’, onderstreept Inger Anderson, de directeur van het VN-milieubureau.

Het rapport verschijnt tien dagen voor aanvang van COP28 in Dubai. Die klimaattop wordt algemeen beschouwd als een van de laatste kansen om de doelstelling te verwezenlijken om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.